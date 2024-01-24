В Кремле пообещали разобраться с крушением самолета в Белгородской области

Дмитрий Песков заявил, что это новая для Кремля информация
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Информация о крушении самолета с пленными солдатами ВСУ в Белгородской области — новая для Кремля, в ней нужно разбираться. Об этом, беседуя с прессой, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Это новая информация. Сейчас будем разбираться. Пока ничего не могу сказать», — отметил пресс-секретарь главы государства во время конференц-колла с журналистами.
Ил-76 с 65 пленными солдатами ВСУ разбился 24 января. Их перевозили для обмена, сообщало ранее Минобороны России. Помимо них, на борту были трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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