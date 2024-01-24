В Кремле пообещали разобраться с крушением самолета в Белгородской области

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что это новая для Кремля информация Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Информация о крушении самолета с пленными солдатами ВСУ в Белгородской области — новая для Кремля, в ней нужно разбираться. Об этом, беседуя с прессой, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Это новая информация. Сейчас будем разбираться. Пока ничего не могу сказать», — отметил пресс-секретарь главы государства во время конференц-колла с журналистами.

Ил-76 с 65 пленными солдатами ВСУ разбился 24 января. Их перевозили для обмена, сообщало ранее Минобороны России. Помимо них, на борту были трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Информация о крушении самолета с пленными солдатами ВСУ в Белгородской области — новая для Кремля, в ней нужно разбираться. Об этом, беседуя с прессой, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков. «Это новая информация. Сейчас будем разбираться. Пока ничего не могу сказать», — отметил пресс-секретарь главы государства во время конференц-колла с журналистами. Ил-76 с 65 пленными солдатами ВСУ разбился 24 января. Их перевозили для обмена, сообщало ранее Минобороны России. Помимо них, на борту были трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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