На Украине заговорили об ответственности ВСУ за сбитый самолет под Белгородом

24 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Падение Ил-76 — это работа ВСУ, сообщили в РБК-Украина Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области ВСУ могут быть ответственными за падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Падение Ил-76 под Белгородом — это работа ВСУ», — передает слова источника издание РБК-Украина. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая шесть членов экипажа и три сопровождающих пленных.

ВСУ могут быть ответственными за падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Падение Ил-76 под Белгородом — это работа ВСУ», — передает слова источника издание РБК-Украина. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая шесть членов экипажа и три сопровождающих пленных.