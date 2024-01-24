На Украине заговорили об ответственности ВСУ за сбитый самолет под Белгородом

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Падение Ил-76 — это работа ВСУ, сообщили в РБК-Украина Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

ВСУ могут быть ответственными за падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Падение Ил-76 под Белгородом — это работа ВСУ», — передает слова источника издание РБК-Украина. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области.

По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая шесть членов экипажа и три сопровождающих пленных.

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ВСУ могут быть ответственными за падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Падение Ил-76 под Белгородом — это работа ВСУ», — передает слова источника издание РБК-Украина. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая шесть членов экипажа и три сопровождающих пленных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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