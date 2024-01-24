Появились первые фото с места крушения самолета в Белгородской области

Самолет Ил-76 упал в Белгородской области
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
В сети появились первые изображения с места крушения самолета Ил-76. Падение произошло в Белгородской области.
«Публикуем первые фото с места крушения Ил-76 под Белгородом», — сообщает telegram-канал 112. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области.
На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая членов экипажа и сопровождающих пленных.
Обломки самолета Ил-76
Место падения самолета Ил-76
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