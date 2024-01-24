Появились первые фото с места крушения самолета в Белгородской области

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Самолет Ил-76 упал в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В сети появились первые изображения с места крушения самолета Ил-76. Падение произошло в Белгородской области.

«Публикуем первые фото с места крушения Ил-76 под Белгородом», — сообщает telegram-канал 112. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области.

На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая членов экипажа и сопровождающих пленных.

Обломки самолета Ил-76
Обломки самолета Ил-76
Фото:
Место падения самолета Ил-76
Место падения самолета Ил-76
Фото:

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В сети появились первые изображения с места крушения самолета Ил-76. Падение произошло в Белгородской области. «Публикуем первые фото с места крушения Ил-76 под Белгородом», — сообщает telegram-канал 112. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая членов экипажа и сопровождающих пленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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