Происшествия Появились первые фото с места крушения самолета в Белгородской области 24 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Самолет Ил-76 упал в Белгородской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В сети появились первые изображения с места крушения самолета Ил-76. Падение произошло в Белгородской области. «Публикуем первые фото с места крушения Ил-76 под Белгородом», — сообщает telegram-канал 112. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая членов экипажа и сопровождающих пленных. Обломки самолета Ил-76 Фото: telegram-канал 112, t.me/ENews112/16425 Место падения самолета Ил-76 Фото: telegram-канал 112, t.me/ENews112/16425 В сети появились первые изображения с места крушения самолета Ил-76. Падение произошло в Белгородской области. «Публикуем первые фото с места крушения Ил-76 под Белгородом», — сообщает telegram-канал 112. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили для обмена. Всего на борту находилось 74 человека, включая членов экипажа и сопровождающих пленных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям