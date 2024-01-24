Mash: Украина знала о месте и времени доставки пленных ВСУ в Белгород

24 января 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

На борту сбитого самолета находились 74 человека Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Украинская сторона была предупреждена о времени и месте доставки украинских пленных бойцов. Об этом сообщил источник telegram-канала Mash. «Украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород. Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород», — сообщили авторы канала со ссылкой на свой источник. Ранее стало известно о крушении военного самолета в Белгородской области, недалеко от деревни Яблоново. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 пленных украинцев. По информации СМИ, в самолете также было шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Источники сообщают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.

Украинская сторона была предупреждена о времени и месте доставки украинских пленных бойцов. Об этом сообщил источник telegram-канала Mash. «Украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород. Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород», — сообщили авторы канала со ссылкой на свой источник. Ранее стало известно о крушении военного самолета в Белгородской области, недалеко от деревни Яблоново. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 пленных украинцев. По информации СМИ, в самолете также было шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Источники сообщают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.