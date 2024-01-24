Mash: Украина знала о месте и времени доставки пленных ВСУ в Белгород

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
На борту сбитого самолета находились 74 человека Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Украинская сторона была предупреждена о времени и месте доставки украинских пленных бойцов. Об этом сообщил источник telegram-канала Mash.

«Украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород. Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород», — сообщили авторы канала со ссылкой на свой источник.

Ранее стало известно о крушении военного самолета в Белгородской области, недалеко от деревни Яблоново. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 пленных украинцев. По информации СМИ, в самолете также было шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Источники сообщают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.

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Украинская сторона была предупреждена о времени и месте доставки украинских пленных бойцов. Об этом сообщил источник telegram-канала Mash. «Украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных в Белгород. Обмен должен был состояться сегодня, и для этого ВСУшников перебрасывали самолетом в Белгород», — сообщили авторы канала со ссылкой на свой источник. Ранее стало известно о крушении военного самолета в Белгородской области, недалеко от деревни Яблоново. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 пленных украинцев. По информации СМИ, в самолете также было шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Источники сообщают, что все люди, находившиеся на борту, погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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