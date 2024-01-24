Второй самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ был экстренно развернут

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Cамолет Ил-76 военно-космических сил России прилетевшbq из Китая. Тюмень
Над Белгородской областью развернули второй самолет Ил-76 Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

После падения Ил-76 в Белгородской области в воздухе был экстренно развернут еще один самолет Ил-76 с 80 пленными украинцами. Данное решение позволило спасти жизнь пленных.

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В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция

«Еще один Ил-76 с 80 пленными украинцами пришлось экстренно разворачивать», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что российские военные приняли такое решение, чтобы спасти их жизни.

Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. В момент аварии на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Общее число пассажиров составляло 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих пленившихся. Пилот сумел увести горящий самолет от деревни Яблонево.

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После падения Ил-76 в Белгородской области в воздухе был экстренно развернут еще один самолет Ил-76 с 80 пленными украинцами. Данное решение позволило спасти жизнь пленных. «Еще один Ил-76 с 80 пленными украинцами пришлось экстренно разворачивать», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что российские военные приняли такое решение, чтобы спасти их жизни. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. В момент аварии на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Общее число пассажиров составляло 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих пленившихся. Пилот сумел увести горящий самолет от деревни Яблонево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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