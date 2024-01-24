Второй самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ был экстренно развернут

24 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Над Белгородской областью развернули второй самолет Ил-76 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области После падения Ил-76 в Белгородской области в воздухе был экстренно развернут еще один самолет Ил-76 с 80 пленными украинцами. Данное решение позволило спасти жизнь пленных. Новость по теме В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция «Еще один Ил-76 с 80 пленными украинцами пришлось экстренно разворачивать», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что российские военные приняли такое решение, чтобы спасти их жизни. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. В момент аварии на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Общее число пассажиров составляло 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих пленившихся. Пилот сумел увести горящий самолет от деревни Яблонево.

После падения Ил-76 в Белгородской области в воздухе был экстренно развернут еще один самолет Ил-76 с 80 пленными украинцами. Данное решение позволило спасти жизнь пленных. «Еще один Ил-76 с 80 пленными украинцами пришлось экстренно разворачивать», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что российские военные приняли такое решение, чтобы спасти их жизни. Военный транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. В момент аварии на борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Общее число пассажиров составляло 74 человека, включая шестерых членов экипажа и трех сопровождающих пленившихся. Пилот сумел увести горящий самолет от деревни Яблонево.