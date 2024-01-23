Семья экс-чиновника курганского правительства Бабина стала одной из самых умных в стране

Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина заняла третье место в интеллектуальной игре «Знание», которая прошла в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сын чиновника Петр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Защитили честь Курганской области на интеллектуальной игре „Знание“ в рамках форума „Родные-любимые“! 72 команды из регионов России и два серьезных испытания. Ведущий — Максим Поташев! Мы — третьи!», — написал Петр Бабин.
Ранее URA.RU писало, что семья экс-начальника управления культуры региона Бабина представила Курган на форуме Москве. Они участвовали в конкурсе профессиональных семейных династий. Три поколения семьи Бабиных тесто связаны с культурой и музыкой. На форуме они исполнили мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке.
Семья экс-начальника управления Курганской области Владимира Бабина заняла третьем место в интеллектуальной игре на форуме ВДНХ
Фото: личная страница Петра Бабина в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall62770543_1865
Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина заняла третье место в интеллектуальной игре «Знание», которая прошла в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сын чиновника Петр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Защитили честь Курганской области на интеллектуальной игре „Знание“ в рамках форума „Родные-любимые“! 72 команды из регионов России и два серьезных испытания. Ведущий — Максим Поташев! Мы — третьи!», — написал Петр Бабин. Ранее URA.RU писало, что семья экс-начальника управления культуры региона Бабина представила Курган на форуме Москве. Они участвовали в конкурсе профессиональных семейных династий. Три поколения семьи Бабиных тесто связаны с культурой и музыкой. На форуме они исполнили мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке.