23 января 2024

Семья экс-чиновника курганского правительства Бабина стала одной из самых умных в стране

Семья Бабиных из Кургана заняла третье место в интеллектуальной игре на ВДНХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента культуры Бабиным. Курган , бабин владимир, улыбается
Семья Владимира Бабина заняла 3 место в интеллектуальном конкурсе на ВДНХ Фото:

Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина заняла третье место в интеллектуальной игре «Знание», которая прошла в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сын чиновника Петр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Защитили честь Курганской области на интеллектуальной игре „Знание“ в рамках форума „Родные-любимые“! 72 команды из регионов России и два серьезных испытания. Ведущий — Максим Поташев! Мы — третьи!», — написал Петр Бабин.

Ранее URA.RU писало, что семья экс-начальника управления культуры региона Бабина представила Курган на форуме Москве. Они участвовали в конкурсе профессиональных семейных династий. Три поколения семьи Бабиных тесто связаны с культурой и музыкой. На форуме они исполнили мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке.

Семья экс-начальника управления Курганской области Владимира Бабина заняла третьем место в интеллектуальной игре на форуме ВДНХ
Семья экс-начальника управления Курганской области Владимира Бабина заняла третьем место в интеллектуальной игре на форуме ВДНХ
Фото:

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Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина заняла третье место в интеллектуальной игре «Знание», которая прошла в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил сын чиновника Петр Бабин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Защитили честь Курганской области на интеллектуальной игре „Знание“ в рамках форума „Родные-любимые“! 72 команды из регионов России и два серьезных испытания. Ведущий — Максим Поташев! Мы — третьи!», — написал Петр Бабин. Ранее URA.RU писало, что семья экс-начальника управления культуры региона Бабина представила Курган на форуме Москве. Они участвовали в конкурсе профессиональных семейных династий. Три поколения семьи Бабиных тесто связаны с культурой и музыкой. На форуме они исполнили мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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