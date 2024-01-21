Семья экс-начальника управления культуры Бабина представила Курган на ВДНХ. Фото

22 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Семья Владимира Бабина представила регион на форуме «Родные — Любимые» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина представила регион на форуме «Родные — Любимые», которой проходит в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Курганскую область на форуме представляют три поколения творческой семьи Бабиных из Кургана, которые будут участвовать в конкурсе профессиональных семейных династий в номинациях: „Знатоки родины“, „Семейные рецепты“ и „Семейное шоу талантов“. Семья Бабиных — участники дистанционного этапа всероссийского конкурса „Это у нас семейное“, а также победители регионального и федерального этапов конкурса „Семья года“», — указано в сообщении. Всероссийский семейный форум проходит с 19 по 23 января. На форум приехало три поколения семьи Бабиных. Владимир Бабин работает руководителем управления культуры Кетовского округа, его жена Ольга — преподаватель по классу аккордеона в Курганском областном музыкальном колледже им. Дмитрия Шостаковича. Их сын Петр является артистом областной филармонии и руководителем Зауральского трио баянистов, а его супруга Марина — преподаватель Лесниковской детской музыкальной школы им. Николая Елькина и руководитель образцового ансамбля домристов «Прима». Трое из четверых детей Петра и Марины играют на домре и баяне. На форуме семья Бабиных исполнила мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке. С семейными династиями встретился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России. На форум приехали три поколения семьи Бабиных Фото: сайт правительства Курганской области, https://kurganobl.ru/content/kurganskuyu-oblast-na-vserossiyskom-semeynom-forume-rodnye-lyubimye-predstavlyaet Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина представила регион на форуме «Родные — Любимые», которой проходит в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Курганскую область на форуме представляют три поколения творческой семьи Бабиных из Кургана, которые будут участвовать в конкурсе профессиональных семейных династий в номинациях: „Знатоки родины“, „Семейные рецепты“ и „Семейное шоу талантов“. Семья Бабиных — участники дистанционного этапа всероссийского конкурса „Это у нас семейное“, а также победители регионального и федерального этапов конкурса „Семья года“», — указано в сообщении. Всероссийский семейный форум проходит с 19 по 23 января. На форум приехало три поколения семьи Бабиных. Владимир Бабин работает руководителем управления культуры Кетовского округа, его жена Ольга — преподаватель по классу аккордеона в Курганском областном музыкальном колледже им. Дмитрия Шостаковича. Их сын Петр является артистом областной филармонии и руководителем Зауральского трио баянистов, а его супруга Марина — преподаватель Лесниковской детской музыкальной школы им. Николая Елькина и руководитель образцового ансамбля домристов «Прима». Трое из четверых детей Петра и Марины играют на домре и баяне. На форуме семья Бабиных исполнила мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке. С семейными династиями встретился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России.