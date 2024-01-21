21 января 2024

Семья экс-начальника управления культуры Бабина представила Курган на ВДНХ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником управления культуры Владимиром Бабиным. Курган, бабин владимир, портрет
Семья Владимира Бабина представила регион на форуме «Родные — Любимые» Фото:

Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина представила регион на форуме «Родные — Любимые», которой проходит в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Курганскую область на форуме представляют три поколения творческой семьи Бабиных из Кургана, которые будут участвовать в конкурсе профессиональных семейных династий в номинациях: „Знатоки родины“, „Семейные рецепты“ и „Семейное шоу талантов“. Семья Бабиных — участники дистанционного этапа всероссийского конкурса „Это у нас семейное“, а также победители регионального и федерального этапов конкурса „Семья года“», — указано в сообщении. Всероссийский семейный форум проходит с 19 по 23 января.

На форум приехало три поколения семьи Бабиных. Владимир Бабин работает руководителем управления культуры Кетовского округа, его жена Ольга — преподаватель по классу аккордеона в Курганском областном музыкальном колледже им. Дмитрия Шостаковича. Их сын Петр является артистом областной филармонии и руководителем Зауральского трио баянистов, а его супруга Марина — преподаватель Лесниковской детской музыкальной школы им. Николая Елькина и руководитель образцового ансамбля домристов «Прима». Трое из четверых детей Петра и Марины играют на домре и баяне. На форуме семья Бабиных исполнила мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке.

С семейными династиями встретился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России.

На форум приехали три поколения семьи Бабиных
На форум приехали три поколения семьи Бабиных
Фото:
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Семья бывшего начальника управления культуры Курганской области Владимира Бабина представила регион на форуме «Родные — Любимые», которой проходит в рамках Международной выставки «Россия» на ВДНХ. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Курганскую область на форуме представляют три поколения творческой семьи Бабиных из Кургана, которые будут участвовать в конкурсе профессиональных семейных династий в номинациях: „Знатоки родины“, „Семейные рецепты“ и „Семейное шоу талантов“. Семья Бабиных — участники дистанционного этапа всероссийского конкурса „Это у нас семейное“, а также победители регионального и федерального этапов конкурса „Семья года“», — указано в сообщении. Всероссийский семейный форум проходит с 19 по 23 января. На форум приехало три поколения семьи Бабиных. Владимир Бабин работает руководителем управления культуры Кетовского округа, его жена Ольга — преподаватель по классу аккордеона в Курганском областном музыкальном колледже им. Дмитрия Шостаковича. Их сын Петр является артистом областной филармонии и руководителем Зауральского трио баянистов, а его супруга Марина — преподаватель Лесниковской детской музыкальной школы им. Николая Елькина и руководитель образцового ансамбля домристов «Прима». Трое из четверых детей Петра и Марины играют на домре и баяне. На форуме семья Бабиных исполнила мелодии отечественных композиторов в оригинальной обработке. С семейными династиями встретился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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