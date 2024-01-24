В Белгородской области разбился самолет с 65 пленными ВСУ: главное к этому часу

В Белгородской области упал Ил-76 с украинскими пленными на борту

Ил-76 разбился в 50 км от границы с Украиной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту. Губернатор экстренно выехал на место происшествия, а Госдума готовит обращение к США и Германии. URA.RU рассказывает главное о происшествии к этому часу.