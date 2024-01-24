В Белгородской области разбился самолет с 65 пленными ВСУ: главное к этому часу

Ил-76 разбился в 50 км от границы с Украиной
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту. Губернатор экстренно выехал на место происшествия, а Госдума готовит обращение к США и Германии. URA.RU рассказывает главное о происшествии к этому часу.
- Незадолго до происшествия в регионе была объявлена ракетная опасность. Однако примерно за час до крушения самолета режим был отменен.
- Первыми о крушении самолета начали сообщать СМИ. Так, telegram-канал Baza, писал, что Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области. До границы с Украиной от места крушения самолета меньше 50 километров.
- Вскоре белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что экстренно выехал на «происшествие», отменив все свои планы на день. Детали и конкретику он пообещал дать позже.
- Минобороны РФ оперативно подтвердило информацию о крушении Ил-76. В ведомстве отметили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Кроме того, в самолете находились 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих. На место падения самолета выехала комиссия военно-космических сил РФ для установления причин происшествия.
- Украинских военнопленных, по словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, везли на обмен, который должен был состояться сегодня. Следом за разбившимся самолетом летел еще один, на котором было 80 пленных солдат. Его оперативно развернули. Теперь, добавил депутат, ни о каком обмене не может идти речи.
- Как отметил Картаполов, руководство Украины знало о готовящемся обмене пленными. В том числе о том, как их доставят.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общавшийся с журналистами во время ЧП сообщил, что Кремль будет выяснять информацию о случившемся.
- На Украине сообщили о причастности украинских спецслужб к удару по самолету. Такую информацию опубликовало «РБК-Украина» со ссылкой на представителя оборонного ведомства Украины. Однако вскоре украинские СМИ начали удалять сообщения о том, что падение Ил-76 — ответственность спецслужб Украины.
- Госдума РФ готовит обращение к США и Германии из-за случившегося, сообщил ее спикер Вячеслав Володин. По предварительной информации, Ил-76 был сбит ракетами немецкого или американского производства, с помощью IRIS-T или ЗРК Patriot.
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