Есть риск, что в Кургане не найдется достаточного количества кандидатов для конкурса на пост главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

В Кургане власти не могут найти кандидатов, которые согласились бы стать главой города. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к правительству.

«Сейчас у властей нет на примете необходимого количества претендентов, которые бы соответствовали всем требованиям, а нужно минимум два. Сторонние кандидаты тоже не заявляются. Если конкурс не состоится, его придется проводить повторно», — рассказывают источники.

По их словам, наибольшие шансы в недалеком будущем стать мэром Кургана есть у врио главы Анастасии Аргышевой. «На поиск нового мэра есть полгода. Этого времени хватит, чтобы понять, как Аргышева справляется с обязанностями, как формирует команду и контролирует важные поручения», — объяснили источники. Также, по их мнению, в должности врио она будет нести меньше ответственности, если город весной снова накроют серьезные пожары.

Источник, связанный с муниципальными властями, сообщил URA.RU, что, на момент написания новости, никто не подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа.

Конкурсная комиссия принимает документы от кандидатов с 23 января по 1 февраля. Ее представители ищут замену Елене Ситниковой, которая ушла в отставку 10 января. Единственным, кто публично заявлял о своем желании участвовать в конкурсе, был советник мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин. Позже он засомневался, что сможет участвовать, так как живет в Краснодаре, а документы нужно подать лично. 21 февраля ему тоже пришлось бы присутствовать в Кургане, чтобы пройти собеседование.