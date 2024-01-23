23 января 2024

Новый замгубернатора будет выбирать кандидатов на пост мэра Кургана. Фото

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Конференция регионального отделения Народного фронта. Курган , алексеев андрей
Комиссию возглавил и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

И.о. первого замгубернатора Андрей Алексеев, который полтора месяца находится на этой должности, стал председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кургана. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Председателем комиссии избран исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев. Заместителем председателя — исполняющий обязанности руководителя аппарата Курганской городской думы, заведующий юридическим отделом Ольга Тетюева. Секретарем — заместитель юридического отдела аппарата Курганской городской думы Наталья Елисеева», — указано в сообщении.

В комиссию также вошли директор областного департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин и заместитель руководителя аппарата губернатора Курганской области — начальник главного правового управления Светлана Михалева. Ранее стало известно, что в комиссию вошли два депутата гордумы и два сотрудника аппарата думы.

Комиссия до 1 февраля будет принимать документы от кандидатов. 20 февраля ее представители рассмотрят документы заявившихся, а 21 февраля — проведут с ними собеседование. Предыдущий глава города Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Обязанности главы исполняет первый замглавы Анастасия Аргышева.

В состав комиссии вошли восемь чиновников и депутатов
В состав комиссии вошли восемь чиновников и депутатов
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И.о. первого замгубернатора Андрей Алексеев, который полтора месяца находится на этой должности, стал председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кургана. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Председателем комиссии избран исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев. Заместителем председателя — исполняющий обязанности руководителя аппарата Курганской городской думы, заведующий юридическим отделом Ольга Тетюева. Секретарем — заместитель юридического отдела аппарата Курганской городской думы Наталья Елисеева», — указано в сообщении. В комиссию также вошли директор областного департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин и заместитель руководителя аппарата губернатора Курганской области — начальник главного правового управления Светлана Михалева. Ранее стало известно, что в комиссию вошли два депутата гордумы и два сотрудника аппарата думы. Комиссия до 1 февраля будет принимать документы от кандидатов. 20 февраля ее представители рассмотрят документы заявившихся, а 21 февраля — проведут с ними собеседование. Предыдущий глава города Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Обязанности главы исполняет первый замглавы Анастасия Аргышева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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