Политика Власть Новый замгубернатора будет выбирать кандидатов на пост мэра Кургана. Фото 24 января 2024 в 11:37 Размер текста - 17 + Комиссию возглавил и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана И.о. первого замгубернатора Андрей Алексеев, который полтора месяца находится на этой должности, стал председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кургана. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Председателем комиссии избран исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев. Заместителем председателя — исполняющий обязанности руководителя аппарата Курганской городской думы, заведующий юридическим отделом Ольга Тетюева. Секретарем — заместитель юридического отдела аппарата Курганской городской думы Наталья Елисеева», — указано в сообщении. В комиссию также вошли директор областного департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин и заместитель руководителя аппарата губернатора Курганской области — начальник главного правового управления Светлана Михалева. Ранее стало известно, что в комиссию вошли два депутата гордумы и два сотрудника аппарата думы. Комиссия до 1 февраля будет принимать документы от кандидатов. 20 февраля ее представители рассмотрят документы заявившихся, а 21 февраля — проведут с ними собеседование. Предыдущий глава города Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Обязанности главы исполняет первый замглавы Анастасия Аргышева. В состав комиссии вошли восемь чиновников и депутатов Фото: сайт администрации Кургана, https://www.kurgan-city.ru/duma/news/all/6148/1192186/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам И.о. первого замгубернатора Андрей Алексеев, который полтора месяца находится на этой должности, стал председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кургана. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Председателем комиссии избран исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курганской области — руководителя аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев. Заместителем председателя — исполняющий обязанности руководителя аппарата Курганской городской думы, заведующий юридическим отделом Ольга Тетюева. Секретарем — заместитель юридического отдела аппарата Курганской городской думы Наталья Елисеева», — указано в сообщении. В комиссию также вошли директор областного департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин и заместитель руководителя аппарата губернатора Курганской области — начальник главного правового управления Светлана Михалева. Ранее стало известно, что в комиссию вошли два депутата гордумы и два сотрудника аппарата думы. Комиссия до 1 февраля будет принимать документы от кандидатов. 20 февраля ее представители рассмотрят документы заявившихся, а 21 февраля — проведут с ними собеседование. Предыдущий глава города Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Обязанности главы исполняет первый замглавы Анастасия Аргышева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям