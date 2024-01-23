В Ноябрьске пройдет всероссийский шахматный турнир

В Ноябрьске (ЯНАО) с 25 по 30 января пройдет всероссийский шахматный турнир, на который приедут более 200 спортсменов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного департамента физической культуры и спорта.
«В Ноябрьске с 25 по 30 января пройдут всероссийские соревнования „Мемориал Владимира Оноприенко“. Традиционно шахматные баталии развернутся на площадке спорткомплекса „Зенит“. О своем участии заявили более 200 спортсменов», — сообщает пресс-служба департамента спорта ЯНАО.
На турнир приедет международный гроссмейстер Николай Кабанов, который даст мастер-класс по шахматам, а также примет участие в сеансе одновременной игры. Также в соревнованиях примет участие Елена Оноприенко — жена Владимира Оноприенко, которому и посвящен этот турнир.
Ямал славиться своей шахматной школой. Шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам и стала героем на премии журнала Peopletalk.
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