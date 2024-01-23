23 января 2024

В Ноябрьске пройдет всероссийский шахматный турнир

На шахматный турнир в ЯНАО приедут сильнейшие дети-шахматисты
© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
В Ноябрьске 25 января стартует шахматный турнир Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) с 25 по 30 января пройдет всероссийский шахматный турнир, на который приедут более 200 спортсменов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного департамента физической культуры и спорта.

«В Ноябрьске с 25 по 30 января пройдут всероссийские соревнования „Мемориал Владимира Оноприенко“. Традиционно шахматные баталии развернутся на площадке спорткомплекса „Зенит“. О своем участии заявили более 200 спортсменов», — сообщает пресс-служба департамента спорта ЯНАО.

На турнир приедет международный гроссмейстер Николай Кабанов, который даст мастер-класс по шахматам, а также примет участие в сеансе одновременной игры. Также в соревнованиях примет участие Елена Оноприенко — жена Владимира Оноприенко, которому и посвящен этот турнир.

Ямал славиться своей шахматной школой. Шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам и стала героем на премии журнала Peopletalk.

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В Ноябрьске (ЯНАО) с 25 по 30 января пройдет всероссийский шахматный турнир, на который приедут более 200 спортсменов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного департамента физической культуры и спорта. «В Ноябрьске с 25 по 30 января пройдут всероссийские соревнования „Мемориал Владимира Оноприенко“. Традиционно шахматные баталии развернутся на площадке спорткомплекса „Зенит“. О своем участии заявили более 200 спортсменов», — сообщает пресс-служба департамента спорта ЯНАО. На турнир приедет международный гроссмейстер Николай Кабанов, который даст мастер-класс по шахматам, а также примет участие в сеансе одновременной игры. Также в соревнованиях примет участие Елена Оноприенко — жена Владимира Оноприенко, которому и посвящен этот турнир. Ямал славиться своей шахматной школой. Шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам и стала героем на премии журнала Peopletalk.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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