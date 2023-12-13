13 декабря 2023

Шахматистка из Салехарда стала героем на премии журнала Peopletalk

© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, шахматная доска, игра в шахматы
Ямальскую шахматистку наградили премией журнала Peopletalk Фото:

Шахматистка из Салехарда (ЯНАО) Александра Горячкина стала героем премии, которая вручается за выдающиеся достижения в различных сферах жизни. Об этом сообщили на сайте журнала Peopletalk.

«Накануне в стенах демонстрационного зала ГУМа состоялась первая церемония вручения премии „Герои Peopletalk — 2023“. Российская шахматистка, победительница Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина получила особую награду от редакции», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о победе российской спортсменки Александры Горячкиной в финале Кубка мира по шахматам. Девушка из Салехарда (ЯНАО) сыграла партию с шахматисткой из Болгарии Салимовой.

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Шахматистка из Салехарда (ЯНАО) Александра Горячкина стала героем премии, которая вручается за выдающиеся достижения в различных сферах жизни. Об этом сообщили на сайте журнала Peopletalk. «Накануне в стенах демонстрационного зала ГУМа состоялась первая церемония вручения премии „Герои Peopletalk — 2023“. Российская шахматистка, победительница Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина получила особую награду от редакции», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о победе российской спортсменки Александры Горячкиной в финале Кубка мира по шахматам. Девушка из Салехарда (ЯНАО) сыграла партию с шахматисткой из Болгарии Салимовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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