Шахматистка из Салехарда стала героем на премии журнала Peopletalk

Ямальскую шахматистку наградили премией журнала Peopletalk
Шахматистка из Салехарда (ЯНАО) Александра Горячкина стала героем премии, которая вручается за выдающиеся достижения в различных сферах жизни. Об этом сообщили на сайте журнала Peopletalk.
«Накануне в стенах демонстрационного зала ГУМа состоялась первая церемония вручения премии „Герои Peopletalk — 2023“. Российская шахматистка, победительница Кубка мира ФИДЕ Александра Горячкина получила особую награду от редакции», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о победе российской спортсменки Александры Горячкиной в финале Кубка мира по шахматам. Девушка из Салехарда (ЯНАО) сыграла партию с шахматисткой из Болгарии Салимовой.
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