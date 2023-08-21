Российская шахматистка Горячкина выиграла кубок мира

21 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Александра Горячкина стала победителем Кубка мира по шахматам Фото: Илья Московец © URA.RU В столице Азербайджана Баку состоялись решающие партии женского финала Кубка мира по шахматам. Встречались российская шахматистка Александра Горячкина и болгарская шахматистка Нургюл Салимова. Вторая партия тай-брейка завершилась победой Горячкиной. «Горячкина выиграла женский Кубок мира по шахматам», — сообщает «Чемпионат.com». Там добавили, что Горячкина в финале встречалась с шахматисткой из Болгарии Салимовой. Россиянка играла с белыми фигурами. В концовке партии у нее было на одну пешку больше, что позволило ей увеличить преимущество и одержать победу.

В столице Азербайджана Баку состоялись решающие партии женского финала Кубка мира по шахматам. Встречались российская шахматистка Александра Горячкина и болгарская шахматистка Нургюл Салимова. Вторая партия тай-брейка завершилась победой Горячкиной. «Горячкина выиграла женский Кубок мира по шахматам», — сообщает «Чемпионат.com». Там добавили, что Горячкина в финале встречалась с шахматисткой из Болгарии Салимовой. Россиянка играла с белыми фигурами. В концовке партии у нее было на одну пешку больше, что позволило ей увеличить преимущество и одержать победу.