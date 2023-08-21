Российская шахматистка Горячкина выиграла кубок мира

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Клипарт. Магнитогорск, шахматы, игра
Александра Горячкина стала победителем Кубка мира по шахматам Фото:

В столице Азербайджана Баку состоялись решающие партии женского финала Кубка мира по шахматам. Встречались российская шахматистка Александра Горячкина и болгарская шахматистка Нургюл Салимова. Вторая партия тай-брейка завершилась победой Горячкиной.

«Горячкина выиграла женский Кубок мира по шахматам», — сообщает «Чемпионат.com». Там добавили, что Горячкина в финале встречалась с шахматисткой из Болгарии Салимовой. Россиянка играла с белыми фигурами. В концовке партии у нее было на одну пешку больше, что позволило ей увеличить преимущество и одержать победу.

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В столице Азербайджана Баку состоялись решающие партии женского финала Кубка мира по шахматам. Встречались российская шахматистка Александра Горячкина и болгарская шахматистка Нургюл Салимова. Вторая партия тай-брейка завершилась победой Горячкиной. «Горячкина выиграла женский Кубок мира по шахматам», — сообщает «Чемпионат.com». Там добавили, что Горячкина в финале встречалась с шахматисткой из Болгарии Салимовой. Россиянка играла с белыми фигурами. В концовке партии у нее было на одну пешку больше, что позволило ей увеличить преимущество и одержать победу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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