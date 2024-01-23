23 января 2024

В ЯНАО доставили по морю конструкции резервуаров для хранения СПГ

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
В 2023 году через причалы Мурманска в порты Арктики направили 1,3 млн тонн грузов Фото:

В порт Сабетта (ЯНАО) завершены поставки из Мурманска трех партий купольных конструкций для хранения сжиженного природного газа. Всего на Ямал были перегружены 10 пролетов общим весом 800 тонн, сообщает пресс-служба Мурманского морского торгового порта (ММТП).

«В Мурманском морском торговом порту завершилась обработка трех партий элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа. Всего мурманскими портовиками в адрес порта Сабетта было перегружено десять пролетов общим весом 800 тонн», — говорится в сообщении на официальном сайте порта. Длина каждого пролета — 37,5 метров.

Как отметил директор по производству ММТП Виталий Власов, в 2023 году через причалы Мурманска в порты Арктики было направлено порядка 1,3 млн тонн грузов. Для ММТП это рекордное достижение.

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В порт Сабетта (ЯНАО) завершены поставки из Мурманска трех партий купольных конструкций для хранения сжиженного природного газа. Всего на Ямал были перегружены 10 пролетов общим весом 800 тонн, сообщает пресс-служба Мурманского морского торгового порта (ММТП). «В Мурманском морском торговом порту завершилась обработка трех партий элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа. Всего мурманскими портовиками в адрес порта Сабетта было перегружено десять пролетов общим весом 800 тонн», — говорится в сообщении на официальном сайте порта. Длина каждого пролета — 37,5 метров. Как отметил директор по производству ММТП Виталий Власов, в 2023 году через причалы Мурманска в порты Арктики было направлено порядка 1,3 млн тонн грузов. Для ММТП это рекордное достижение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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