В ЯНАО доставили по морю конструкции резервуаров для хранения СПГ

В порт Сабетта (ЯНАО) завершены поставки из Мурманска трех партий купольных конструкций для хранения сжиженного природного газа. Всего на Ямал были перегружены 10 пролетов общим весом 800 тонн, сообщает пресс-служба Мурманского морского торгового порта (ММТП).
«В Мурманском морском торговом порту завершилась обработка трех партий элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа. Всего мурманскими портовиками в адрес порта Сабетта было перегружено десять пролетов общим весом 800 тонн», — говорится в сообщении на официальном сайте порта. Длина каждого пролета — 37,5 метров.
Как отметил директор по производству ММТП Виталий Власов, в 2023 году через причалы Мурманска в порты Арктики было направлено порядка 1,3 млн тонн грузов. Для ММТП это рекордное достижение.
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