Первоуралец, которого забили неизвестные, перед смертью успел доползти до дома

На остановочном комплексе в Первоуральске (Свердловская область) утром 19 января неизвестные напали на 45-летнего Павла К. Его жена рассказала, что израненный муж добрался до дома, но скончался через пару часов.
«Он пришел в крови, у него были ножевые ранения и сломаны два ребра. Похоже, что его били. Так сказали следователи», — рассказала женщина в беседе с Е1.
По словам вдовы, у погибшего было крепкое телосложение из-за занятий армрестлингом. Поэтому близкие не понимают, почему он не дал отпор нападавшим. Также известно, что Павел К. работал в распределительном центре «Магнита». Его коллеги рассказали, что у мужчины были проблемы с алкоголем, и после Нового года он не появлялся на работе.
У погибшего осталось два сына. Младший еще ходит в школу, а старший месяц назад отправился в армию. В СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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