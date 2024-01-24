Первоуралец, которого забили неизвестные, перед смертью успел доползти до дома

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Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, трамвайная остановка, общественный транспорт, остановка педагогический университет
Убитый в Первоуральске мужчина добрался до дома после нападения Фото:

На остановочном комплексе в Первоуральске (Свердловская область) утром 19 января неизвестные напали на 45-летнего Павла К. Его жена рассказала, что израненный муж добрался до дома, но скончался через пару часов.

«Он пришел в крови, у него были ножевые ранения и сломаны два ребра. Похоже, что его били. Так сказали следователи», — рассказала женщина в беседе с Е1.

По словам вдовы, у погибшего было крепкое телосложение из-за занятий армрестлингом. Поэтому близкие не понимают, почему он не дал отпор нападавшим. Также известно, что Павел К. работал в распределительном центре «Магнита». Его коллеги рассказали, что у мужчины были проблемы с алкоголем, и после Нового года он не появлялся на работе.

У погибшего осталось два сына. Младший еще ходит в школу, а старший месяц назад отправился в армию. В СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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На остановочном комплексе в Первоуральске (Свердловская область) утром 19 января неизвестные напали на 45-летнего Павла К. Его жена рассказала, что израненный муж добрался до дома, но скончался через пару часов. «Он пришел в крови, у него были ножевые ранения и сломаны два ребра. Похоже, что его били. Так сказали следователи», — рассказала женщина в беседе с Е1. По словам вдовы, у погибшего было крепкое телосложение из-за занятий армрестлингом. Поэтому близкие не понимают, почему он не дал отпор нападавшим. Также известно, что Павел К. работал в распределительном центре «Магнита». Его коллеги рассказали, что у мужчины были проблемы с алкоголем, и после Нового года он не появлялся на работе. У погибшего осталось два сына. Младший еще ходит в школу, а старший месяц назад отправился в армию. В СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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