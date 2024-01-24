Первоуралец, которого забили неизвестные, перед смертью успел доползти до дома

24 января 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Убитый в Первоуральске мужчина добрался до дома после нападения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На остановочном комплексе в Первоуральске (Свердловская область) утром 19 января неизвестные напали на 45-летнего Павла К. Его жена рассказала, что израненный муж добрался до дома, но скончался через пару часов. «Он пришел в крови, у него были ножевые ранения и сломаны два ребра. Похоже, что его били. Так сказали следователи», — рассказала женщина в беседе с Е1. По словам вдовы, у погибшего было крепкое телосложение из-за занятий армрестлингом. Поэтому близкие не понимают, почему он не дал отпор нападавшим. Также известно, что Павел К. работал в распределительном центре «Магнита». Его коллеги рассказали, что у мужчины были проблемы с алкоголем, и после Нового года он не появлялся на работе. У погибшего осталось два сына. Младший еще ходит в школу, а старший месяц назад отправился в армию. В СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

На остановочном комплексе в Первоуральске (Свердловская область) утром 19 января неизвестные напали на 45-летнего Павла К. Его жена рассказала, что израненный муж добрался до дома, но скончался через пару часов. «Он пришел в крови, у него были ножевые ранения и сломаны два ребра. Похоже, что его били. Так сказали следователи», — рассказала женщина в беседе с Е1. По словам вдовы, у погибшего было крепкое телосложение из-за занятий армрестлингом. Поэтому близкие не понимают, почему он не дал отпор нападавшим. Также известно, что Павел К. работал в распределительном центре «Магнита». Его коллеги рассказали, что у мужчины были проблемы с алкоголем, и после Нового года он не появлялся на работе. У погибшего осталось два сына. Младший еще ходит в школу, а старший месяц назад отправился в армию. В СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).