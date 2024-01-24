Мэрия Челябинска продала с торгов недострой, снизив цену на него в 10 раз. Фото

Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный комплекс с автомойкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенный автокомплекс продан с торгов за 1,7 млн рублей Фото:

Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный комплекс с автомойкой компании ООО «Омфал» за 1,7 млн рублей. Аукцион по продаже объекта проводился уже в шестой раз, в торгах участвовали шесть претендентов, сообщается в документации на сайте проведения торгов.

«Торги по продаже недостроя по улице Чистопольской в Ленинском районе состоялись. Победителем стала компания ООО „Омфал“. Начальная цена предмета аукциона — 738 тысяч рублей, объект продан за 1,7 млн рублей», — сообщается в протоколе на электронной площадке «Сбербанк -АСТ».

Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров. Степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%. В июле 2023 года недострой продавали со стартовой ценой лота — 7 млн 346 тысяч рублей.

Позже мэрия Челябинска в десять раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой, который продается в Ленинском районе города. Стартовая цена лота была снижена с 7 миллионов 346 тысяч рублей до 738 тысяч рублей.

Согласно сервису СБИС Компания, «Омфал» зарегистрирована в Челябинске в феврале 2019 года. Занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. Владеет компанией Виктор Сухарев. Он также работает как индивидуальный предприниматель в сфере грузовых перевозок. Чистая прибыль компании «Омфал» в 2022 году составляла 279 тысяч рублей.

Перед проведением торгов мэрия Челябинска в десять раз снизила стартовую цену лота на недостроенный автокомплекс с автомойкой
Перед проведением торгов мэрия Челябинска в десять раз снизила стартовую цену лота на недостроенный автокомплекс с автомойкой
Фото:
Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров, степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%
Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров, степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%
Фото:
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Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный комплекс с автомойкой компании ООО «Омфал» за 1,7 млн рублей. Аукцион по продаже объекта проводился уже в шестой раз, в торгах участвовали шесть претендентов, сообщается в документации на сайте проведения торгов. «Торги по продаже недостроя по улице Чистопольской в Ленинском районе состоялись. Победителем стала компания ООО „Омфал“. Начальная цена предмета аукциона — 738 тысяч рублей, объект продан за 1,7 млн рублей», — сообщается в протоколе на электронной площадке «Сбербанк -АСТ». Объект расположен на земельном участке, площадь которого составляет 510,9 квадратных метров. Степень готовности недостроенного автокомплекса — 45%. В июле 2023 года недострой продавали со стартовой ценой лота — 7 млн 346 тысяч рублей. Позже мэрия Челябинска в десять раз снизила цену на недостроенный автокомплекс с автомойкой, который продается в Ленинском районе города. Стартовая цена лота была снижена с 7 миллионов 346 тысяч рублей до 738 тысяч рублей. Согласно сервису СБИС Компания, «Омфал» зарегистрирована в Челябинске в феврале 2019 года. Занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. Владеет компанией Виктор Сухарев. Он также работает как индивидуальный предприниматель в сфере грузовых перевозок. Чистая прибыль компании «Омфал» в 2022 году составляла 279 тысяч рублей.
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