Гладков: все, кто были на борту сбитого ВСУ Ил-76, погибли

24 января 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

По словам Гладкова, все находившиеся на борту Ил-76 погибли при крушении самолета Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Все находящиеся в самолете Ил-76 погибли при его крушении в Белгородской области в Корочанском районе. Место крушения на данный момент оцеплено, также туда прибыли оперативники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — пишет Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что место крушения сейчас оцеплено, оперативные службы проводят следственные мероприятия. Также к месту выдвинулась комиссия для того, чтобы установить причины крушения авиалайнера.

Все находящиеся в самолете Ил-76 погибли при его крушении в Белгородской области в Корочанском районе. Место крушения на данный момент оцеплено, также туда прибыли оперативники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что место крушения сейчас оцеплено, оперативные службы проводят следственные мероприятия. Также к месту выдвинулась комиссия для того, чтобы установить причины крушения авиалайнера.