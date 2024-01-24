Гладков: все, кто были на борту сбитого ВСУ Ил-76, погибли

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, малазийский боинг, падение самолета
По словам Гладкова, все находившиеся на борту Ил-76 погибли при крушении самолета Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Все находящиеся в самолете Ил-76 погибли при его крушении в Белгородской области в Корочанском районе. Место крушения на данный момент оцеплено, также туда прибыли оперативники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что место крушения сейчас оцеплено, оперативные службы проводят следственные мероприятия. Также к месту выдвинулась комиссия для того, чтобы установить причины крушения авиалайнера.

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Все находящиеся в самолете Ил-76 погибли при его крушении в Белгородской области в Корочанском районе. Место крушения на данный момент оцеплено, также туда прибыли оперативники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — пишет Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что место крушения сейчас оцеплено, оперативные службы проводят следственные мероприятия. Также к месту выдвинулась комиссия для того, чтобы установить причины крушения авиалайнера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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