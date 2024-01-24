Гладков: все, кто были на борту сбитого ВСУ Ил-76, погибли

По словам Гладкова, все находившиеся на борту Ил-76 погибли при крушении самолета
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Все находящиеся в самолете Ил-76 погибли при его крушении в Белгородской области в Корочанском районе. Место крушения на данный момент оцеплено, также туда прибыли оперативники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — пишет Гладков в своем
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