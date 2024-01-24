Пермские санатории на 23 февраля устроят рыбалку и накормят авторским ужином

В санаториях пройдут праздники для взрослых и детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санатории Пермского края опубликовали программы праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Для гостей приготовят специальные развлечения, а также снизят цены на путевки. Информация об этом размещена в социальных сетях курортов.

«В „Усть-Качке“ с 22 по 25 февраля пройдет уикенд в честь дорогих мужчин. Сделай вкусный бургер и сыграй в лазертаг с друзьями, почувствуй себя супергероем. Закрепи яркие впечатления на рыбалке с приготовлением ароматной ухи», — сказано на странице санатория «Усть-Качка» в соцсети «ВКонтакте». Также гостям обещают караоке и выступление вокального проекта «Форте». На праздничном обеде накормят шашлыком, блинам и напоят глинтвейном.

В пантоцентре «Оленья застава» устроят мастер-классы по лепке пельменей, изготовлению открыток и гончарному мастерству. Для детей обещают провести разные игры, а для взрослых — музыкальный вечер. Также в программу включили катания на коньках, лыжах и сноутюбингах. Для желающих проведут экскурсию к маралам. Кормить гостей будут авторским ужином от шеф-повара курорта, куда включены блюда из оленины. На праздничные выходные санаторий снизил цены. При проживании с 22 по 26 февраля на третью ночь сделают скидку в размере 30%, сказано в группе санатория в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что санатории Пермского края предлагают отдыхающим бесплатно провести у них несколько дней. Акции действуют в «Демидково» и в «Усть-Качке».