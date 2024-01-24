Где упал самолет Ил-76 с пленными солдатами ВСУ. Карта

Самолет Ил-76 упал около села Яблоново в Белгородской области

24 января 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В Белгородской области, в селе Яблоново, ВСУ сбили самолет Ил-76. Он ввез пленных украинских военных на обмен. URA.RU показывает, где упал самолет и место, откуда, вероятно, ВСУ атаковали судно. Самолет упал в около села Яблоново. Оно находится в 50 километрах от границы с Харьковской областью. «При этом, расчеты ЗРК Patriot могут сбивать цели на расстоянии до 100 километров», — сообщает telegram-канал Shot. ВСУ, предположительно, ударили по воздушному судну, следовавшему из населенного пункта Варваровка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже призвал разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76, который перевозил пленных солдат ВСУ для последующего обмена. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен пленными с ВСУ пока будет поставлен на паузу. В МИД РФ отметили, что Киев совершил безумие, ударив по самолету. Все оперативные новости — в прямой трансляции URA.RU. Фото: инфографика URA.RU

В Белгородской области, в селе Яблоново, ВСУ сбили самолет Ил-76. Он ввез пленных украинских военных на обмен. URA.RU показывает, где упал самолет и место, откуда, вероятно, ВСУ атаковали судно. Самолет упал в около села Яблоново. Оно находится в 50 километрах от границы с Харьковской областью. «При этом, расчеты ЗРК Patriot могут сбивать цели на расстоянии до 100 километров», — сообщает telegram-канал Shot. ВСУ, предположительно, ударили по воздушному судну, следовавшему из населенного пункта Варваровка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже призвал разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76, который перевозил пленных солдат ВСУ для последующего обмена. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен пленными с ВСУ пока будет поставлен на паузу. В МИД РФ отметили, что Киев совершил безумие, ударив по самолету. Все оперативные новости — в прямой трансляции URA.RU.