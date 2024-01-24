В Белгородской области, в селе Яблоново, ВСУ сбили самолет Ил-76. Он ввез пленных украинских военных на обмен. URA.RU показывает, где упал самолет и место, откуда, вероятно, ВСУ атаковали судно.
Самолет упал в около села Яблоново. Оно находится в 50 километрах от границы с Харьковской областью. «При этом, расчеты ЗРК Patriot могут сбивать цели на расстоянии до 100 километров», — сообщает telegram-канал Shot. ВСУ, предположительно, ударили по воздушному судну, следовавшему из населенного пункта Варваровка.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже призвал разобраться с тем, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Ранее ВСУ сбили самолет Ил-76, который перевозил пленных солдат ВСУ для последующего обмена.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обмен пленными с ВСУ пока будет поставлен на паузу. В МИД РФ отметили, что Киев совершил безумие, ударив по самолету. Все оперативные новости — в прямой трансляции URA.RU.
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