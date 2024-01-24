Главный охотовед Курганской области Михайлов считает, что в регионе мало волков

25 января 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Курганской области около 40-50 волков появляется в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Для Курганской области малое количество волков (50 голов в год) является недостатком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель регионального Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «В среднем у нас 40-50 голов по Курганской области. Это очень мало. В целом по Российской Федерации популяция волка составляет около 60 тысяч голов», — рассказал URA.RU Михайлов. Охотовед отмечает, что в стране есть регионы, где наблюдается избыток волков (например, в Забайкалье проживает около 5 тысяч особей). В среднем на каждый субъект Российской Федерации приходится 674 волка (если поделить 60 000 особей на 89 субъектов). Михайлов пояснил, что не сможет дать анализ полной картины, так как не вся территория Курганской области находится под наблюдением Союза охотников и рыболовов. Отмечается, что охотовед не сможет собрать данные о популяции волков в регион с частных хозяйств и территорий общего пользования. Ранее URA.RU писало о том, откуда волки приходят в Курганскую область. Профессиональные охотники делятся, что миграция хищников пошла из Тюменской и Свердловской областей.

Для Курганской области малое количество волков (50 голов в год) является недостатком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель регионального Союза охотников и рыболовов Владимир Михайлов. «В среднем у нас 40-50 голов по Курганской области. Это очень мало. В целом по Российской Федерации популяция волка составляет около 60 тысяч голов», — рассказал URA.RU Михайлов. Охотовед отмечает, что в стране есть регионы, где наблюдается избыток волков (например, в Забайкалье проживает около 5 тысяч особей). В среднем на каждый субъект Российской Федерации приходится 674 волка (если поделить 60 000 особей на 89 субъектов). Михайлов пояснил, что не сможет дать анализ полной картины, так как не вся территория Курганской области находится под наблюдением Союза охотников и рыболовов. Отмечается, что охотовед не сможет собрать данные о популяции волков в регион с частных хозяйств и территорий общего пользования. Ранее URA.RU писало о том, откуда волки приходят в Курганскую область. Профессиональные охотники делятся, что миграция хищников пошла из Тюменской и Свердловской областей.