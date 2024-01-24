В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения

В Первоуральске (Свердловская область) погиб младенец, пока родители отмечали месяц с его рождения. В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска в соцсети.
«В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — говорится в сообщении медучреждения в официальной группе «ВКонтакте».
Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ не поступил.
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