В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения

24 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Погибшему мальчику был месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) погиб младенец, пока родители отмечали месяц с его рождения. В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска в соцсети. «В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — говорится в сообщении медучреждения в официальной группе «ВКонтакте». Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Первоуральске (Свердловская область) погиб младенец, пока родители отмечали месяц с его рождения. В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска в соцсети. «В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — говорится в сообщении медучреждения в официальной группе «ВКонтакте». Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ не поступил.