В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Погибшему мальчику был месяц Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) погиб младенец, пока родители отмечали месяц с его рождения. В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска в соцсети.

«В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — говорится в сообщении медучреждения в официальной группе «ВКонтакте».

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Первоуральске (Свердловская область) погиб младенец, пока родители отмечали месяц с его рождения. В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Об этом сообщает Детская городская больница Первоуральска в соцсети. «В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребенка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался», — говорится в сообщении медучреждения в официальной группе «ВКонтакте». Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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