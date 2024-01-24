Свердловчанина, чья дочь задохнулась в кроватке, посадят на 15 суток

Арест может грозить из-за заявления женщины, чей ребенок задохнулся в кроватке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Евгений (имя изменено), чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске (Свердловская область), может получить 15 суток административного ареста за избиение сожительницы. Об этом URA.RU сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД «Первоуральский» майор Николай Елисеев.

«Лишь 23 января потерпевшая написала заявление о привлечении ее гражданского мужа к административной ответственности. Участковые завели дело об административном правонарушении по ст. 3.11 КоАП РФ», — пояснил Елисеев. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Елисеев добавил, что полицейским всего поступало девять сообщений от сожительницы Евгения. Она жаловалась, что мужчина избивает ее. «Но каждый раз потерпевшая письменно поясняла полицейским, что муж не избивает ее, а телесные повреждения она получила сама при падении. Девушка доставлена для прохождения судмедэкспертизы с целью фиксации телесных повреждений», — резюмировал Елисеев.

Пятимесячная девочка погибла в одной из квартир Первоуральска вечером 21 января. Предположительно, отец заложил ее вещами. Она задохнулась. Силовики задержали уральца, но отпустили на следующий день. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.