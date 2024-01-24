На «Курганмашзаводе» изменили условия акции для вербовки сотрудников

На КМЗ действует акция по привлечению новых работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзаводе» изменили условия акции «Приведи друга». По новым правилам премию за привлечение нового работника можно получить, если он проработает на предприятии не менее трех месяцев. Об этом сообщается в telegram-канале КМЗ. Ранее, чтобы получить денежное поощрение, каждый привлеченный сотрудник должен был минимум полгода проработать на заводе.

«ПАО „Курганмашзавод“ продолжает акцию „Приведи друга“. Теперь вознаграждение в 5000 рублей можно получить, если устроенный специалист проработал не менее трех месяцев. Акция продлится до 30 июня», — говорится в сообщении оборонного предприятия.

Также для получения денежной премии необходимо привлечь новых работников по 22 специальностям. Сред них: операторы и наладчики станков с программным управлением, токари, слесари, сварщики, сверловщики, фрезеровщики и машинисты крана. Кроме того, все сотрудники должны иметь четвертый разряд и выше.