Тюменский школьник приревновал подругу к однокласснику и захотел его убить

Тюменский школьник планировал убить одноклассника

Девятиклассник был задержан и помещен в психдиспансер Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский школьник планировал убить одноклассника из-за того, что тот начал ухаживать за его подругой. Также подросток интересовался запрещенными материалами, хранил у себя пневматическое оружие и писал в тетради собственной кровью. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Тюменский школьник планировал убить одноклассника за то, что он уделял внимание его подруге, — подросток хранил кучу запрещенных материалов и писал в тетради своей кровью. Девятиклассник пытался втянуть в свои жуткие замыслы другого ученика: спросил, хочет ли он всех убить. Парень просто рассказал о диалоге классруку, она — полицейским. Те нашли в его телефоне заметки о случаях стрельбы в школах», — указано в публикации Ural Mash.

Там утверждается, что девятиклассник также вел переписку с девочкой из параллельного класса. Школьники, в частности, обсуждали, как именно они расправятся с одноклассником задержанного.

За указанные действия на тюменского школьника завели два уголовных дела. Сейчас ребенок находится в психдиспансере.

В региональное управление СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.