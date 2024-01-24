Тюменский школьник приревновал подругу к однокласснику и захотел его убить

Тюменский школьник планировал убить одноклассника из-за того, что тот начал ухаживать за его подругой. Также подросток интересовался запрещенными материалами, хранил у себя пневматическое оружие и писал в тетради собственной кровью. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
«Тюменский школьник планировал убить одноклассника за то, что он уделял внимание его подруге, — подросток хранил кучу запрещенных материалов и писал в тетради своей кровью. Девятиклассник пытался втянуть в свои жуткие замыслы другого ученика: спросил, хочет ли он всех убить. Парень просто рассказал о диалоге классруку, она — полицейским. Те нашли в его телефоне заметки о случаях стрельбы в школах», — указано в публикации Ural Mash.
Там утверждается, что девятиклассник также вел переписку с девочкой из параллельного класса. Школьники, в частности, обсуждали, как именно они расправятся с одноклассником задержанного.
За указанные действия на тюменского школьника завели два уголовных дела. Сейчас ребенок находится в психдиспансере.
В региональное управление СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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