В Екатеринбурге на крыше старинного дом псаломщика Топоркова спустя сутки вновь заметили людей со строительными инструментами. Об этом URA.RU рассказала координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева. Ранее она вместе с волонтерами выступила против сноса здания, который они восстанавливали в 2019 году.
«На месте вручную продолжают демонтаж, используют бензопилы. Дозвонилась до 112, там сказали, что передали информацию в полицию», — пояснила Дегтева.
Разбирать дом Топоркова на улице Чернышевского начали в ночь с 23 на 24 января. Как пояснили URA.RU в мэрии Екатеринбурга, чиновников никто не уведомлял о сносе или реконструкции, также фирме «Экосистеме-СМБ» не давали разрешения на строительство. Защитники здания просят свердловского губернатора Евгения Куйвашева разрешить конфликт.
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