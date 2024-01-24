В центре Екатеринбурга спустя сутки продолжили сносить старинный дом. Фото

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Исторический дом по адресу Чернышевского 6. Екатеринбург, чернышевского 6, дом топоркого
Не прошло и суток, как здание снова сносят Фото:

В Екатеринбурге на крыше старинного дом псаломщика Топоркова спустя сутки вновь заметили людей со строительными инструментами. Об этом URA.RU рассказала координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева. Ранее она вместе с волонтерами выступила против сноса здания, который они восстанавливали в 2019 году.

«На месте вручную продолжают демонтаж, используют бензопилы. Дозвонилась до 112, там сказали, что передали информацию в полицию», — пояснила Дегтева.

Разбирать дом Топоркова на улице Чернышевского начали в ночь с 23 на 24 января. Как пояснили URA.RU в мэрии Екатеринбурга, чиновников никто не уведомлял о сносе или реконструкции, также фирме «Экосистеме-СМБ» не давали разрешения на строительство. Защитники здания просят свердловского губернатора Евгения Куйвашева разрешить конфликт.

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В Екатеринбурге на крыше старинного дом псаломщика Топоркова спустя сутки вновь заметили людей со строительными инструментами. Об этом URA.RU рассказала координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева. Ранее она вместе с волонтерами выступила против сноса здания, который они восстанавливали в 2019 году. «На месте вручную продолжают демонтаж, используют бензопилы. Дозвонилась до 112, там сказали, что передали информацию в полицию», — пояснила Дегтева. Разбирать дом Топоркова на улице Чернышевского начали в ночь с 23 на 24 января. Как пояснили URA.RU в мэрии Екатеринбурга, чиновников никто не уведомлял о сносе или реконструкции, также фирме «Экосистеме-СМБ» не давали разрешения на строительство. Защитники здания просят свердловского губернатора Евгения Куйвашева разрешить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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