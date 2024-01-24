Украинские telegram-каналы вбросили слух о том, что на борту Ил-76 не было военных

Украинские каналы вбросили слух о том, что на борту Ил-76 не было военных

24 января 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Недостоверную информацию о крушении самолета распространяют украинские telegram-каналы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В проукраинских пабликах расходится фейк о том, в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, не было пленных военных. Более того, там предполагается, что для подтверждения своей версии, ВС РФ якобы убьет пленных и подкинет к обломкам самолета. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков с «Лапша Медиа». «Тела они вам могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках», — сообщается в одном из проукраинских пабликов. Однако по официальному заявлению Минобороны России, на борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих для обмена. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список погибших украинцев. Крушение Ил-76 произошло днем 24 января в Белгородской области. На борту были пленные военнослужащие Украины, которых должны были обменять на российских военных. Также в самолете летели шесть членов экипажа, трое сопровождающих.

В проукраинских пабликах расходится фейк о том, в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, не было пленных военных. Более того, там предполагается, что для подтверждения своей версии, ВС РФ якобы убьет пленных и подкинет к обломкам самолета. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков с «Лапша Медиа». «Тела они вам могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках», — сообщается в одном из проукраинских пабликов. Однако по официальному заявлению Минобороны России, на борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих для обмена. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список погибших украинцев. Крушение Ил-76 произошло днем 24 января в Белгородской области. На борту были пленные военнослужащие Украины, которых должны были обменять на российских военных. Также в самолете летели шесть членов экипажа, трое сопровождающих.