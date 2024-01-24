Украинские telegram-каналы вбросили слух о том, что на борту Ил-76 не было военных

Украинские каналы вбросили слух о том, что на борту Ил-76 не было военных
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Недостоверную информацию о крушении самолета распространяют украинские telegram-каналы Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В проукраинских пабликах расходится фейк о том, в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, не было пленных военных. Более того, там предполагается, что для подтверждения своей версии, ВС РФ якобы убьет пленных и подкинет к обломкам самолета. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков с «Лапша Медиа».

«Тела они вам могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках», — сообщается в одном из проукраинских пабликов. Однако по официальному заявлению Минобороны России, на борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих для обмена. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список погибших украинцев.

Крушение Ил-76 произошло днем 24 января в Белгородской области. На борту были пленные военнослужащие Украины, которых должны были обменять на российских военных. Также в самолете летели шесть членов экипажа, трое сопровождающих.

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В проукраинских пабликах расходится фейк о том, в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, не было пленных военных. Более того, там предполагается, что для подтверждения своей версии, ВС РФ якобы убьет пленных и подкинет к обломкам самолета. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков с «Лапша Медиа». «Тела они вам могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках», — сообщается в одном из проукраинских пабликов. Однако по официальному заявлению Минобороны России, на борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих для обмена. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список погибших украинцев. Крушение Ил-76 произошло днем 24 января в Белгородской области. На борту были пленные военнослужащие Украины, которых должны были обменять на российских военных. Также в самолете летели шесть членов экипажа, трое сопровождающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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