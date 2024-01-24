Украинские telegram-каналы вбросили слух о том, что на борту Ил-76 не было военных

В проукраинских пабликах расходится фейк о том, в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, не было пленных военных. Более того, там предполагается, что для подтверждения своей версии, ВС РФ якобы убьет пленных и подкинет к обломкам самолета. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков с «Лапша Медиа».
«Тела они вам могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках», — сообщается в одном из проукраинских пабликов. Однако по официальному заявлению Минобороны России, на борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих для обмена. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список погибших украинцев.
Крушение Ил-76 произошло днем 24 января в Белгородской области. На борту были пленные военнослужащие Украины, которых должны были обменять на российских военных. Также в самолете летели шесть членов экипажа, трое сопровождающих.
В проукраинских пабликах расходится фейк о том, в самолете Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, не было пленных военных. Более того, там предполагается, что для подтверждения своей версии, ВС РФ якобы убьет пленных и подкинет к обломкам самолета. Однако эта информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков с «Лапша Медиа». «Тела они вам могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках», — сообщается в одном из проукраинских пабликов. Однако по официальному заявлению Минобороны России, на борту самолета Ил-76 находились 65 украинских военнослужащих для обмена. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список погибших украинцев. Крушение Ил-76 произошло днем 24 января в Белгородской области. На борту были пленные военнослужащие Украины, которых должны были обменять на российских военных. Также в самолете летели шесть членов экипажа, трое сопровождающих.