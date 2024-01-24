Shot: боец ММА выпал с десятого этажа и остался жив

Боец поп-ММА Магомед Зайналов пришел в сознание после падения с 10 этажа
С десятого этажа выпал и остался живым боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа на улицу. Буквально только что он пришел в сознание», — сообщает Shot. Отмечается, что боец ММА выпал из окна примерно в 21:00 по местному времени. Это произошло в Ростове-на-Дону.
У бойца был назначен поединок на 2 февраля. Однако мероприятие может не состоятся. У спортсмена переломаны ноги и таз.
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