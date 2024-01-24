Shot: боец ММА выпал с десятого этажа и остался жив

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, бои без правил, бои в клетке
Боец поп-ММА Магомед Зайналов пришел в сознание после падения с 10 этажа Фото:

С десятого этажа выпал и остался живым боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа на улицу. Буквально только что он пришел в сознание», — сообщает Shot. Отмечается, что боец ММА выпал из окна примерно в 21:00 по местному времени. Это произошло в Ростове-на-Дону.

У бойца был назначен поединок на 2 февраля. Однако мероприятие может не состоятся. У спортсмена переломаны ноги и таз.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С десятого этажа выпал и остался живым боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа на улицу. Буквально только что он пришел в сознание», — сообщает Shot. Отмечается, что боец ММА выпал из окна примерно в 21:00 по местному времени. Это произошло в Ростове-на-Дону. У бойца был назначен поединок на 2 февраля. Однако мероприятие может не состоятся. У спортсмена переломаны ноги и таз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...