Shot: боец ММА выпал с десятого этажа и остался жив

24 января 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Боец поп-ММА Магомед Зайналов пришел в сознание после падения с 10 этажа Фото: Анна Майорова © URA.RU С десятого этажа выпал и остался живым боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа на улицу. Буквально только что он пришел в сознание», — сообщает Shot. Отмечается, что боец ММА выпал из окна примерно в 21:00 по местному времени. Это произошло в Ростове-на-Дону. У бойца был назначен поединок на 2 февраля. Однако мероприятие может не состоятся. У спортсмена переломаны ноги и таз.

С десятого этажа выпал и остался живым боец поп-ММА Магомед Зайналов по прозвищу Веном. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «24-летний спортсмен поскользнулся на узком балконе и выпал с высоты 10-го этажа на улицу. Буквально только что он пришел в сознание», — сообщает Shot. Отмечается, что боец ММА выпал из окна примерно в 21:00 по местному времени. Это произошло в Ростове-на-Дону. У бойца был назначен поединок на 2 февраля. Однако мероприятие может не состоятся. У спортсмена переломаны ноги и таз.