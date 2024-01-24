Студентам-целевикам пермских медвузов повысят размер дополнительных выплат

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Целевую подготовку в медвузах Прикамья проходят более 1100 студентов и 275 ординаторов Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании рассмотрят законопроект об увеличении размера выплат для студентов медицинских вузов. Данный проект закона был внесен губернатором Дмитрием Махониным и одобрен комитетом по социальной политике регионального парламента. Предполагается, что выплаты будут повышены студентам медвузов, которые заключили целевой договор и обучаются по программе специалитета или в ординатуре.

«Благодаря внесению изменений в закон о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тысяч рублей в первый семестр обучения вместо 6,4 тысячи рублей. Во второй семестр обучения им подложена выплата в 14 тысяч рублей вместо 11,2 тысячи рублей. Для врачей, которые обучаются по программам ординатуры, размеры выплаты составит 28 тысяч рублей в первый семестр (вместо 22 тысяч рублей) и 49 тысяч рублей — во второй семестр (вместо 38,5 тысячи рублей)», — сообщил сайт правительства Пермского края.

Целевую подготовку в медицинских вузах Прикамья проходят более 1100 студентов и 275 ординаторов. В случае принятия изменений в закон, денежную поддержку они начнут получать уже в 2024 году. «Профессия медработника продолжает оставаться одной из самых востребованных и одновременно дефицитных по всей стране. Поэтому данные изменения помогут нам стимулировать потенциальных абитуриентов к поступлению в Пермский государственный медуниверситет. В будущем это позволит увеличить обеспеченность врачами во всех медицинских организациях региона», — приводит сайт краевого правительства слова первого замминистра здравоохранения региона Евгения Рожнева. Законопроект об увеличении размера выплат будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании краевого заксобрания 25 января 2024 года.

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Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании рассмотрят законопроект об увеличении размера выплат для студентов медицинских вузов. Данный проект закона был внесен губернатором Дмитрием Махониным и одобрен комитетом по социальной политике регионального парламента. Предполагается, что выплаты будут повышены студентам медвузов, которые заключили целевой договор и обучаются по программе специалитета или в ординатуре. «Благодаря внесению изменений в закон о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тысяч рублей в первый семестр обучения вместо 6,4 тысячи рублей. Во второй семестр обучения им подложена выплата в 14 тысяч рублей вместо 11,2 тысячи рублей. Для врачей, которые обучаются по программам ординатуры, размеры выплаты составит 28 тысяч рублей в первый семестр (вместо 22 тысяч рублей) и 49 тысяч рублей — во второй семестр (вместо 38,5 тысячи рублей)», — сообщил сайт правительства Пермского края. Целевую подготовку в медицинских вузах Прикамья проходят более 1100 студентов и 275 ординаторов. В случае принятия изменений в закон, денежную поддержку они начнут получать уже в 2024 году. «Профессия медработника продолжает оставаться одной из самых востребованных и одновременно дефицитных по всей стране. Поэтому данные изменения помогут нам стимулировать потенциальных абитуриентов к поступлению в Пермский государственный медуниверситет. В будущем это позволит увеличить обеспеченность врачами во всех медицинских организациях региона», — приводит сайт краевого правительства слова первого замминистра здравоохранения региона Евгения Рожнева. Законопроект об увеличении размера выплат будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании краевого заксобрания 25 января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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