ВС РФ впервые уничтожили в зоне СВО французский ЗРК SAMP-T

24 января 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Армия России уничтожила французский ЗРК SAMP-T Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России впервые уничтожила французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ и зенитный ракетный комплекс „SAMP-T“ французского производства», — сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли до 870 военных убитыми и ранеными. Также армия Украины потеряла 51 беспилотник. На донецком направлении по переднему краю было улучшено военное положение. На это участке фронта работает группириовка «Юг».

Армия России впервые уничтожила французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ и зенитный ракетный комплекс „SAMP-T“ французского производства», — сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли до 870 военных убитыми и ранеными. Также армия Украины потеряла 51 беспилотник. На донецком направлении по переднему краю было улучшено военное положение. На это участке фронта работает группириовка «Юг».