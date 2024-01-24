ВС РФ впервые уничтожили в зоне СВО французский ЗРК SAMP-T

Армия России уничтожила французский ЗРК SAMP-T
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России впервые уничтожила французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ и зенитный ракетный комплекс „SAMP-T“ французского производства», — сообщили Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли до 870 военных убитыми и ранеными. Также армия Украины потеряла 51 беспилотник.
На донецком направлении по переднему краю было улучшено военное положение. На это участке фронта работает группириовка «Юг».
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