23 января 2024

Житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, 5тысяч, деньги, рубли
Новый лотерейный миллионер из ХМАО купил билеты за 6 000 рублей Фото:

Житель ХМАО выиграл в лотерею более 38 миллионов рублей: он стал обладателем главного приза от государственной лотереи «Рапидо». В «Столото» агентству сообщили, что югорчанин купил билет на несколько тиражей подряд.

«В „зеркальную“ дату 24 января 2024 года в 295906-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 37 648 974 рублей. Победителем стал житель ХМАО. Благодаря тому, что югорчанин купил билет на несколько тиражей подряд, сумма выигрыша увеличилась на 450 000 рублей и составила 38 098 974 рублей», — рассказали в пресс-службе «Столото».

Организаторы отметили, что обладатель суперприза купил билет за 6000 рублей. Он воспользовался функцией «Мультиставка», отметив сразу 10 тиражей подряд и дополнительные числа.

Ранее URA.RU писало, что уроженка Сургута выиграла 10 миллионов рублей в розыгрыше «Жилищной лотереи». Девушка работает тату-мастером и планирует потратить выигрыш на покупку квартиры.

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Житель ХМАО выиграл в лотерею более 38 миллионов рублей: он стал обладателем главного приза от государственной лотереи «Рапидо». В «Столото» агентству сообщили, что югорчанин купил билет на несколько тиражей подряд. «В „зеркальную“ дату 24 января 2024 года в 295906-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 37 648 974 рублей. Победителем стал житель ХМАО. Благодаря тому, что югорчанин купил билет на несколько тиражей подряд, сумма выигрыша увеличилась на 450 000 рублей и составила 38 098 974 рублей», — рассказали в пресс-службе «Столото». Организаторы отметили, что обладатель суперприза купил билет за 6000 рублей. Он воспользовался функцией «Мультиставка», отметив сразу 10 тиражей подряд и дополнительные числа. Ранее URA.RU писало, что уроженка Сургута выиграла 10 миллионов рублей в розыгрыше «Жилищной лотереи». Девушка работает тату-мастером и планирует потратить выигрыш на покупку квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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