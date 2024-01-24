Очевидец рассказал о реакции белгородцев на крушение Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Очевидец: белгородцы не паниковали из-за крушения Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, военно-транспортный самолет
Крушение самолета Ил-76 не вызвало паники у белгородцев Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Несмотря на многочисленные объявления ракетной опасности, которые возникли в Белгороде после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту, местные жители не поддались паническим настроениям. Об этом журналисту URA.RU рассказал белгородец Андрей Д.

«После крушения самолета с пленными солдатами украинской армии под Белгородом несколько раз включалась сирена, сообщающая о возможной опасности. Местные жители не паниковали, а просто приняли все меры предосторожности, заняли более безопасные позиции. А я как работал на заводе, так и работал. Отвлекаться было некогда. Можно сказать, что местные уже привыкли к вою сирены и смогли научиться жить в сложной ситуации, смеяться, жениться и рожать детей», — отметил Андрей Д.

В Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Позже Минобороны РФ стало известно о том, что поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. Вся информация о крушении самолета — в отдельном сюжете URA.RU.

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Несмотря на многочисленные объявления ракетной опасности, которые возникли в Белгороде после крушения военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту, местные жители не поддались паническим настроениям. Об этом журналисту URA.RU рассказал белгородец Андрей Д. «После крушения самолета с пленными солдатами украинской армии под Белгородом несколько раз включалась сирена, сообщающая о возможной опасности. Местные жители не паниковали, а просто приняли все меры предосторожности, заняли более безопасные позиции. А я как работал на заводе, так и работал. Отвлекаться было некогда. Можно сказать, что местные уже привыкли к вою сирены и смогли научиться жить в сложной ситуации, смеяться, жениться и рожать детей», — отметил Андрей Д. В Белгородской области упал военный самолет Ил-76. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Позже Минобороны РФ стало известно о том, что поражение Ил-76 было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. Вся информация о крушении самолета — в отдельном сюжете URA.RU.
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