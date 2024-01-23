23 января 2024

«Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет, государственные лотереи, спортлото
Лотерейный миллионер из ХМАО не пришел за деньгами Фото:

«Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею. В «Столото» агентству URA.RU сообщили, что победитель еще не обратился в лотерейный центр за своим призом.

«Счастливчик, который выиграл главный приз государственной лотереи „Рапидо“ — более 38 млн рублей — еще не оформил выигрыш в лотерейном центре „Столото“. Известно, что он приобрел электронный лотерейный билет на сайте и указал номер телефона, который зарегистрирован в ХМАО», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Столото».

Организаторы лотереи надеются, что победитель увидит рассылку от «Столото», прочитает новости, решит проверить свой билет и окажется приятно удивлен. Нового лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерее. Он купил билет за шесть тысяч рублей.

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«Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею. В «Столото» агентству URA.RU сообщили, что победитель еще не обратился в лотерейный центр за своим призом. «Счастливчик, который выиграл главный приз государственной лотереи „Рапидо“ — более 38 млн рублей — еще не оформил выигрыш в лотерейном центре „Столото“. Известно, что он приобрел электронный лотерейный билет на сайте и указал номер телефона, который зарегистрирован в ХМАО», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Столото». Организаторы лотереи надеются, что победитель увидит рассылку от «Столото», прочитает новости, решит проверить свой билет и окажется приятно удивлен. Нового лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерее. Он купил билет за шесть тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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