«Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею

24 января 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Лотерейный миллионер из ХМАО не пришел за деньгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею. В «Столото» агентству URA.RU сообщили, что победитель еще не обратился в лотерейный центр за своим призом. «Счастливчик, который выиграл главный приз государственной лотереи „Рапидо“ — более 38 млн рублей — еще не оформил выигрыш в лотерейном центре „Столото“. Известно, что он приобрел электронный лотерейный билет на сайте и указал номер телефона, который зарегистрирован в ХМАО», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Столото». Организаторы лотереи надеются, что победитель увидит рассылку от «Столото», прочитает новости, решит проверить свой билет и окажется приятно удивлен. Нового лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерее. Он купил билет за шесть тысяч рублей.

«Столото» ищет жителя ХМАО, который выиграл 38 миллионов рублей в лотерею. В «Столото» агентству URA.RU сообщили, что победитель еще не обратился в лотерейный центр за своим призом. «Счастливчик, который выиграл главный приз государственной лотереи „Рапидо“ — более 38 млн рублей — еще не оформил выигрыш в лотерейном центре „Столото“. Известно, что он приобрел электронный лотерейный билет на сайте и указал номер телефона, который зарегистрирован в ХМАО», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Столото». Организаторы лотереи надеются, что победитель увидит рассылку от «Столото», прочитает новости, решит проверить свой билет и окажется приятно удивлен. Нового лотерейного миллионера ждут в центре «Столото» для оформления выигрыша. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО выиграл 38 миллионов рублей в лотерее. Он купил билет за шесть тысяч рублей.