В Британии заявили, что судьба Украины решится в 2024 году

Глава МО Британии Шэппс: будущее Украине решится в 2024 году

24 января 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Грант Шэппс призвал США и ЕС усилить финансирование ВСУ Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Евросоюз должны последовать примеру Великобритании, утвердив новые военные пакеты для Киева. Об этом заявил глава минобороны Британии Грант Шэппс, отметив, что в 2024 году решится судьба Украина. «В 2024 году будущее Украины будет определено. <…> Киеву нужна поддержка, и мы должны нарастить нашу военную помощь, передав Украине то, что ей необходимо для победы», — написал Грант Шэппс на своей странице в X. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что в 2024 году страна увеличит военную помощь Украине. По его словам, она составит 2,5 миллиарда фунтов (почти 3,2 млрд долларов). В январе помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер заявила, что у США не осталось средств для финансирования Киева. Поэтому она призвала Европу продолжить поставлять Украине новое вооружение, передает RT. США, в свою очередь, уже отдали последний пакет с военной помощью.

США и Евросоюз должны последовать примеру Великобритании, утвердив новые военные пакеты для Киева. Об этом заявил глава минобороны Британии Грант Шэппс, отметив, что в 2024 году решится судьба Украина. «В 2024 году будущее Украины будет определено. <…> Киеву нужна поддержка, и мы должны нарастить нашу военную помощь, передав Украине то, что ей необходимо для победы», — написал Грант Шэппс на своей странице в X. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что в 2024 году страна увеличит военную помощь Украине. По его словам, она составит 2,5 миллиарда фунтов (почти 3,2 млрд долларов). В январе помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер заявила, что у США не осталось средств для финансирования Киева. Поэтому она призвала Европу продолжить поставлять Украине новое вооружение, передает RT. США, в свою очередь, уже отдали последний пакет с военной помощью.