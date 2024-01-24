В Британии заявили, что судьба Украины решится в 2024 году

Глава МО Британии Шэппс: будущее Украине решится в 2024 году
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Грант Шэппс призвал США и ЕС усилить финансирование ВСУ Фото:
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США и Евросоюз должны последовать примеру Великобритании, утвердив новые военные пакеты для Киева. Об этом заявил глава минобороны Британии Грант Шэппс, отметив, что в 2024 году решится судьба Украина.

«В 2024 году будущее Украины будет определено. <…> Киеву нужна поддержка, и мы должны нарастить нашу военную помощь, передав Украине то, что ей необходимо для победы», — написал Грант Шэппс на своей странице в X.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что в 2024 году страна увеличит военную помощь Украине. По его словам, она составит 2,5 миллиарда фунтов (почти 3,2 млрд долларов).

В январе помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер заявила, что у США не осталось средств для финансирования Киева. Поэтому она призвала Европу продолжить поставлять Украине новое вооружение, передает RT. США, в свою очередь, уже отдали последний пакет с военной помощью.

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США и Евросоюз должны последовать примеру Великобритании, утвердив новые военные пакеты для Киева. Об этом заявил глава минобороны Британии Грант Шэппс, отметив, что в 2024 году решится судьба Украина. «В 2024 году будущее Украины будет определено. <…> Киеву нужна поддержка, и мы должны нарастить нашу военную помощь, передав Украине то, что ей необходимо для победы», — написал Грант Шэппс на своей странице в X. Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил, что в 2024 году страна увеличит военную помощь Украине. По его словам, она составит 2,5 миллиарда фунтов (почти 3,2 млрд долларов). В январе помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер заявила, что у США не осталось средств для финансирования Киева. Поэтому она призвала Европу продолжить поставлять Украине новое вооружение, передает RT. США, в свою очередь, уже отдали последний пакет с военной помощью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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