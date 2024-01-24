ГУР Украины заявило, что не имело информации о пленных на борту сбитого Ил-76

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
ВСУ сбили Ил-76, который перевозил пленных украинцев Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Киев не знал, что на борту самолета Ил-76, который сбили ВСУ, были пленные украинцы. Об этом сообщили в ГУР Украины.

«Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных», — сообщает ГУР в своем telegram-канале. Украинская разведка считает, что самолет якобы сбили российские военные для дестабилизации обстановки.

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Однако самолет Ил-76 сбили именно ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен из Харьковской области, пишет RT. Из-за теракта Украины погибли все члены экипажа и пассажиры. Россия везла пленных украинцев до пункта обмена.

Ожидалось, что стороны обменятся по формуле 192 на 192. В МИД РФ уже призвали мировую общественность осудить теракт ВСУ.

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Киев не знал, что на борту самолета Ил-76, который сбили ВСУ, были пленные украинцы. Об этом сообщили в ГУР Украины. «Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных», — сообщает ГУР в своем telegram-канале. Украинская разведка считает, что самолет якобы сбили российские военные для дестабилизации обстановки. Однако самолет Ил-76 сбили именно ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен из Харьковской области, пишет RT. Из-за теракта Украины погибли все члены экипажа и пассажиры. Россия везла пленных украинцев до пункта обмена. Ожидалось, что стороны обменятся по формуле 192 на 192. В МИД РФ уже призвали мировую общественность осудить теракт ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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