ГУР Украины заявило, что не имело информации о пленных на борту сбитого Ил-76

24 января 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

ВСУ сбили Ил-76, который перевозил пленных украинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Киев не знал, что на борту самолета Ил-76, который сбили ВСУ, были пленные украинцы. Об этом сообщили в ГУР Украины. «Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных», — сообщает ГУР в своем telegram-канале. Украинская разведка считает, что самолет якобы сбили российские военные для дестабилизации обстановки. Новость по теме В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция Однако самолет Ил-76 сбили именно ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен из Харьковской области, пишет RT. Из-за теракта Украины погибли все члены экипажа и пассажиры. Россия везла пленных украинцев до пункта обмена. Ожидалось, что стороны обменятся по формуле 192 на 192. В МИД РФ уже призвали мировую общественность осудить теракт ВСУ.

Киев не знал, что на борту самолета Ил-76, который сбили ВСУ, были пленные украинцы. Об этом сообщили в ГУР Украины. «Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных», — сообщает ГУР в своем telegram-канале. Украинская разведка считает, что самолет якобы сбили российские военные для дестабилизации обстановки. Однако самолет Ил-76 сбили именно ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен из Харьковской области, пишет RT. Из-за теракта Украины погибли все члены экипажа и пассажиры. Россия везла пленных украинцев до пункта обмена. Ожидалось, что стороны обменятся по формуле 192 на 192. В МИД РФ уже призвали мировую общественность осудить теракт ВСУ.