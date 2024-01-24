ГУР Украины заявило, что не имело информации о пленных на борту сбитого Ил-76

Киев не знал, что на борту самолета Ил-76, который сбили ВСУ, были пленные украинцы. Об этом сообщили в ГУР Украины.
«Сейчас у нас нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных», — сообщает ГУР в своем telegram-канале. Украинская разведка считает, что самолет якобы сбили российские военные для дестабилизации обстановки.
Однако самолет Ил-76 сбили именно ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удар был нанесен из Харьковской области, пишет RT. Из-за теракта Украины погибли все члены экипажа и пассажиры. Россия везла пленных украинцев до пункта обмена.
Ожидалось, что стороны обменятся по формуле 192 на 192. В МИД РФ уже призвали мировую общественность осудить теракт ВСУ.
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