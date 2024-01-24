Бастрыкин поручил доложить о мужчине, избившем екатеринбурженку в автобусе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случая с нападением пьяного мужчины на екатеринбурженку в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 15 января в автобусе №41. Пьяный мужчина ударил 28-летнюю девушку в лицо, сломав ей зубы. Пострадавшую и нападавшего выгнали из общественного транспорта, после чего мужчина отправился по своим делам, а девушка поехала в больницу за медицинской помощью.
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