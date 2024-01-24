24 января 2024

Бастрыкин поручил доложить о мужчине, избившем екатеринбурженку в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела мужчины, выбившего зубы свердловчанке Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случая с нападением пьяного мужчины на екатеринбурженку в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 15 января в автобусе №41. Пьяный мужчина ударил 28-летнюю девушку в лицо, сломав ей зубы. Пострадавшую и нападавшего выгнали из общественного транспорта, после чего мужчина отправился по своим делам, а девушка поехала в больницу за медицинской помощью.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случая с нападением пьяного мужчины на екатеринбурженку в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба СК России. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 15 января в автобусе №41. Пьяный мужчина ударил 28-летнюю девушку в лицо, сломав ей зубы. Пострадавшую и нападавшего выгнали из общественного транспорта, после чего мужчина отправился по своим делам, а девушка поехала в больницу за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...