Детей в школе села ЯНАО кормили консервами из сырья неизвестного происхождения

Школьники села ЯНАО питались консервами из сырья неизвестного происхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В МКОУ «Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай» поступали мясные консервы из сырья неизвестного происхождения. Объем мяса в них составлял всего 16,2%, рассказали в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

«Установлено, что 23 декабря 2023 года образовательным учреждением от Гыданского потребительского общества было получено… (консервы) производства ООО „МПК ПОТАНИНО“. <…> Объем использованного для изготовления консервов мясного сырья составил 16,2% от объема полученной продукции. Из этого следует, что было использовано сырье неизвестного происхождения», — написано на сайте «Россельхознадзора».

Выявлено, что для производства 55,6 тонн консервов было использовано 14,5 тонн сырья, в которое входили: пять тонн говяжьих кусочков, четыре тонны говяжьего фарша и 5,5 тонн жира. Согласно ГОСТ массовая доля мяса в консервах должна составлять не менее 50%, а массовая доля жира — не более 20%, посторонние примеси при этом не допускаются.

Власти ЯНАО взяли на контроль питание школьников из Надыма после жалобы горожан в соцсетях. В жалобе сказано, что школьников кормят просроченными и перемороженными продуктами.