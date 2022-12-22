Власти ЯНАО после жалоб в соцсетях взяли на контроль питание школьников

Житель Надыма сообщил, что детей кормят испорченными продуктами Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ЯНАО взяли на контроль питание школьников из Надыма после жалобы горожан в соцсетях. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, на данный момент выясняются все обстоятельства.

«Департамент образования Надымского района взял на контроль ситуацию с обращением в соцсетях. Как только появиться информация о школе, нам об этом сообщат», — ответили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях житель Надыма пожаловался на плохое питание детей в школах. По словам автора, школьников кормят просроченными и перемороженными продуктами. «Как долго наши дети будут травиться тем, что не доели предыдущие? Как долго будут издеваться над работниками данных ИП? Почему вообще кормят детей ИП?», — написал анонимно автор в одной из местных групп.

Слова анонима подтвердили и другие пользователи, которые лично столкнулись с ситуацией. «Да, я подтверждаю. Действительно так и есть. Что недоели кладут отдельно, чтобы другим накрыть. Даже запеканку, которую просто лизнули с нее варенье, ее заливают заново вареньем и обратно на стол. Сама лично там работала и видела», — написала Евдокия Милявская. «Я практику в школе проходила. Там реально целое что не доели дети, обратно в кастрюли кладут», — добавила Екатерина Лаврентьева.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое детей кормили некачественным маслом. Тогда в детсад поступило 40 кг продукции, которую сделали из неизвестного сырья.