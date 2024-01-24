24 января 2024

Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский отменил поездку по Украине до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку по городам своего государства из-за атаки Киевом российского самолета Ил-76. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

«Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76… отменил региональную поездку в центральные области», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Сообщение об этом появилось в telegram-канале.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил заявление, в котором косвенно подтвердил причастность Украины к трагедии с российским самолетом Ил-76. В самолете находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих, передает «Московский комсомолец».

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку по городам своего государства из-за атаки Киевом российского самолета Ил-76. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. «Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76… отменил региональную поездку в центральные области», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Сообщение об этом появилось в telegram-канале. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил заявление, в котором косвенно подтвердил причастность Украины к трагедии с российским самолетом Ил-76. В самолете находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих, передает «Московский комсомолец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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