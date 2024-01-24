Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине

25 января 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Зеленский отменил поездку по Украине до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку по городам своего государства из-за атаки Киевом российского самолета Ил-76. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. «Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76… отменил региональную поездку в центральные области», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Сообщение об этом появилось в telegram-канале. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил заявление, в котором косвенно подтвердил причастность Украины к трагедии с российским самолетом Ил-76. В самолете находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих, передает «Московский комсомолец».

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку по городам своего государства из-за атаки Киевом российского самолета Ил-76. Об этом сообщило агентство РБК-Украина. «Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76… отменил региональную поездку в центральные области», — сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники. Сообщение об этом появилось в telegram-канале. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил заявление, в котором косвенно подтвердил причастность Украины к трагедии с российским самолетом Ил-76. В самолете находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сопровождающих, передает «Московский комсомолец».