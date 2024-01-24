24 января 2024

В Туапсе начался крупный пожар: что известно к этому часу

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
По предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре в Туапсе нет Фото:

В районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефть» в Туапсе начался крупный пожар. Местные жители сообщали о взрывах. URA.RU собрало всю информацию к этому часу.

  • В ночь на 25 января произошло возгорание на заводе «Роснефть» в Туапсе. По предварительной информации, ЧП произошло из-за удара беспилотника, пишет telegram-канал Baza.
  • После начала пожара возле завода «Роснефть» включилась сирена воздушной тревоги.
  • Сотрудники силовых ведомств перекрыли район Туапсе, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
  • Спасатели локализуют пожар, для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко.
  • Бойко сообщил о горении вакуумной установки. По его словам, спецслужбы локализовали пожар и попросил не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий.
  • По предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре в Туапсе нет.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о причинах возгорания. Ответ ожидается.

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В районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефть» в Туапсе начался крупный пожар. Местные жители сообщали о взрывах. URA.RU собрало всю информацию к этому часу. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о причинах возгорания. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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