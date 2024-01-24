В Туапсе начался крупный пожар: что известно к этому часу

По предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре в Туапсе нет
В районе нефтеперерабатывающего завода «Роснефть» в Туапсе начался крупный пожар. Местные жители сообщали о взрывах. URA.RU собрало всю информацию к этому часу.
- В ночь на 25 января произошло возгорание на заводе «Роснефть» в Туапсе. По предварительной информации, ЧП произошло из-за удара беспилотника, пишет telegram-канал Baza.
- После начала пожара возле завода «Роснефть» включилась сирена воздушной тревоги.
- Сотрудники силовых ведомств перекрыли район Туапсе, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
- Спасатели локализуют пожар, для координации взаимодействия с муниципальными службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко.
- Бойко сообщил о горении вакуумной установки. По его словам, спецслужбы локализовали пожар и попросил не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий.
- По предварительным данным, жертв и пострадавших при пожаре в Туапсе нет.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о причинах возгорания. Ответ ожидается.
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