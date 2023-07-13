Курганская полиция раскрывает больше всех преступлений на Урале

Курганское УМВД стало лучшим по раскрытию преступлений на Урале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская полиция занимает первое место по раскрываемости преступлений в Уральском Федеральном округе. Итоги деятельности за первое полугодие 2023 года опубликованы на сайте УМВД России по Курганской области.

«По общей раскрываемости преступлений зауральское УМВД занимает 12 место среди всех субъектов России и первое в УрФО. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступных посягательств соответствует 5 месту по стране и является самым высоким показателем среди субъектов УрФО», — говорится на сайте ведомства.

По данным УМВД региона, за первые шесть месяцев текущего года было раскрыто 10 убийств категории прошлых лет. По этому показателю регион курганская полиция находится на втором месте общероссийского рейтинга. Также в ведомстве уточнили, что за январь—июнь на 100% сотрудники полиции раскрывали убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, грабежи, хулиганства.

За отчетный период полицейскими было пресечено 246 преступлений в составе ОПГ. Кроме того, зарегистрировано 756 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и изъято 10 килограммов наркотических средств. Общая сумма административных штрафов составила около 190 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что глава СК РФ Бастрыкин отметил высокий рост преступности среди мигрантов в Курганской и Челябинской областях. Всего в России за пять месяцев в 2023 году иностранцами было совершено более 18 тысяч преступлений.