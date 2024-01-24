Экс-ректор тюменского вуза назначена на должность топ-чиновника

Экс-ректор тюменского индустриального университета Вероника Ефремова возглавила региональный департамент образования и науки. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства области.
«Вероника Ефремова назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области 25 января. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.
До назначения Ефремова возглавляла Тюменский индустриальный университет, являлась председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что о смене места работы она сообщила в своих социальных сетях.
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