Экс-ректор тюменского вуза назначена на должность топ-чиновника

В Тюменской области назначили нового директора департамента образования и науки

25 января 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

Бывший ректор Тюменского индустриального университета возглавит ключевой департамент регионального правительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-ректор тюменского индустриального университета Вероника Ефремова возглавила региональный департамент образования и науки. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства области. «Вероника Ефремова назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области 25 января. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. До назначения Ефремова возглавляла Тюменский индустриальный университет, являлась председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что о смене места работы она сообщила в своих социальных сетях.

Экс-ректор тюменского индустриального университета Вероника Ефремова возглавила региональный департамент образования и науки. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства области. «Вероника Ефремова назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области 25 января. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. До назначения Ефремова возглавляла Тюменский индустриальный университет, являлась председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что о смене места работы она сообщила в своих социальных сетях.