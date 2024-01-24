24 января 2024

Экс-ректор тюменского вуза назначена на должность топ-чиновника

В Тюменской области назначили нового директора департамента образования и науки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, правительство тюменской области
Бывший ректор Тюменского индустриального университета возглавит ключевой департамент регионального правительства Фото:

Экс-ректор тюменского индустриального университета Вероника Ефремова возглавила региональный департамент образования и науки. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства области.

«Вероника Ефремова назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области 25 января. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.

До назначения Ефремова возглавляла Тюменский индустриальный университет, являлась председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что о смене места работы она сообщила в своих социальных сетях.

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Экс-ректор тюменского индустриального университета Вероника Ефремова возглавила региональный департамент образования и науки. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства области. «Вероника Ефремова назначена на должность директора Департамента образования и науки Тюменской области 25 января. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. До назначения Ефремова возглавляла Тюменский индустриальный университет, являлась председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало, что о смене места работы она сообщила в своих социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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