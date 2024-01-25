Команды из Кургана, Челябинска и Камышлова представят Урал в Высшей лиге КВН

В сезон Высшей лиги КВН 2024 года прошли команды «Джентельмены удачи» (Курганская область), «Евразия» (Челябинск) и «Леон Киллер» (Свердловская область). Данная информация размещена в группе Международного союза КВН в соцсети «ВКонтакте».
«Состав Высшей лиги 2024. „Джентльмены удачи“ (Курганская область). „Евразия“ (Челябинск). „Леон Киллер“ (Камышлов)», — указано в посте, размещенном в группе. Всего в высшей лиге в 2024 году будут участвовать 20 команд.
Команда «Джентельмены удачи» является единственной в истории Курганской области командой, которая участвовала в Высшей лиге. Для нее это второй сезон. В прошлом году она выиграла «Малый КиВиН в темном» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». В 2023 году представители «Евразии» стали полуфиналистами Премьер-лиги КВН. Команда «Леон Киллер» была финалистом Премьер-лиги КВН в 2021 году и финалистом первой лиги 2023 года.
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