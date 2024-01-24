24 января 2024

Тюмень налаживает сельскохозяйственный экспорт в Монголию

В Монголию из Тюменской области отправилась пробная партия отрубей
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, грузовик, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Пшеничные отруби используются для кормления сельскохозяйственных животных Фото:

В Монголию из Тюменской области отправилась первая пробная партия пшеничных отрубей. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В январе 2024 года специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены исследования образцов отрубей пшеничных, предназначенных для экспорта в Монголию. Общий вес продукции составил 120 тонн», — говорится в сообщении.

Известно, что ранее Монголия не занималась импортом тюменских отрубей. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюменская область налаживает экспорт агропродукции и в другие страны.

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В Монголию из Тюменской области отправилась первая пробная партия пшеничных отрубей. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В январе 2024 года специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены исследования образцов отрубей пшеничных, предназначенных для экспорта в Монголию. Общий вес продукции составил 120 тонн», — говорится в сообщении. Известно, что ранее Монголия не занималась импортом тюменских отрубей. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюменская область налаживает экспорт агропродукции и в другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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