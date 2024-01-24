Тюмень налаживает сельскохозяйственный экспорт в Монголию

В Монголию из Тюменской области отправилась пробная партия отрубей

25 января 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Пшеничные отруби используются для кормления сельскохозяйственных животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Монголию из Тюменской области отправилась первая пробная партия пшеничных отрубей. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В январе 2024 года специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены исследования образцов отрубей пшеничных, предназначенных для экспорта в Монголию. Общий вес продукции составил 120 тонн», — говорится в сообщении. Известно, что ранее Монголия не занималась импортом тюменских отрубей. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюменская область налаживает экспорт агропродукции и в другие страны.

В Монголию из Тюменской области отправилась первая пробная партия пшеничных отрубей. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В январе 2024 года специалистами Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены исследования образцов отрубей пшеничных, предназначенных для экспорта в Монголию. Общий вес продукции составил 120 тонн», — говорится в сообщении. Известно, что ранее Монголия не занималась импортом тюменских отрубей. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюменская область налаживает экспорт агропродукции и в другие страны.