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В Курганской области уменьшилось производство молока, яиц и мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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На фоне увеличения числа скота и птицы сократилось производство молока и яиц Фото:

В Курганской области за 2023 год уменьшилось производства молока, яиц и мяса (скот и птица). Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В январе — декабре 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 1,9%. В свою очередь производство молока — на 3,0%, яиц — на 1,4%», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что основное производство молока и яиц было сосредоточено в хозяйствах жителей Курганской области. На долю сельскохозяйственных компаний приходится около 40% производства скота и птицы. При этом производство молока составляет— 26%, а яиц — 12,9%. Доля фермерств и индивидуальных предпринимателей в общем производстве яиц составила 0,6%, скота и птицы — 10,5%, молока — 7,2%.

Ранее URA.RU писало, что в сентябре 2023 года в Курганской области произвели меньше молока и яиц, чем за предыдущий год. Это случилось на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц.

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В Курганской области за 2023 год уменьшилось производства молока, яиц и мяса (скот и птица). Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «В январе — декабре 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 1,9%. В свою очередь производство молока — на 3,0%, яиц — на 1,4%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что основное производство молока и яиц было сосредоточено в хозяйствах жителей Курганской области. На долю сельскохозяйственных компаний приходится около 40% производства скота и птицы. При этом производство молока составляет— 26%, а яиц — 12,9%. Доля фермерств и индивидуальных предпринимателей в общем производстве яиц составила 0,6%, скота и птицы — 10,5%, молока — 7,2%. Ранее URA.RU писало, что в сентябре 2023 года в Курганской области произвели меньше молока и яиц, чем за предыдущий год. Это случилось на фоне увеличения числа крупного рогатого скота и птиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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