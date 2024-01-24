Тюменьстат сообщил о росте зарплат в ХМАО

За год зарплаты в ХМАО выросли на 8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменьстат подсчитал, что за год средняя зарплата у жителей ХМАО выросла на 8%. Об этом аналитики сообщили в своем статистическом отчете.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций ХМАО в январе—октябре 2023 года составила 104 259 рублей. Показатель на 8,1% больше, чем в период с января по октябрь 2022 года», — указано в статистическом отчете Тюменьстата.

По статистике, в прошлом году самую большую зарплату югорчане получили в июне: она составила почти 120 тысяч рублей. Наименьшая средняя оплата труда зафиксирована в январе прошлого года — 91 тысяча рублей.

Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в крупных компаниях ХМАО превысила 100 тысяч рублей. За год она выросла на 14%.