24 января 2024

Тюменьстат сообщил о росте зарплат в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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За год зарплаты в ХМАО выросли на 8% Фото:

Тюменьстат подсчитал, что за год средняя зарплата у жителей ХМАО выросла на 8%. Об этом аналитики сообщили в своем статистическом отчете.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций ХМАО в январе—октябре 2023 года составила 104 259 рублей. Показатель на 8,1% больше, чем в период с января по октябрь 2022 года», — указано в статистическом отчете Тюменьстата.

По статистике, в прошлом году самую большую зарплату югорчане получили в июне: она составила почти 120 тысяч рублей. Наименьшая средняя оплата труда зафиксирована в январе прошлого года — 91 тысяча рублей.

Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в крупных компаниях ХМАО превысила 100 тысяч рублей. За год она выросла на 14%.

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Тюменьстат подсчитал, что за год средняя зарплата у жителей ХМАО выросла на 8%. Об этом аналитики сообщили в своем статистическом отчете. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника организаций ХМАО в январе—октябре 2023 года составила 104 259 рублей. Показатель на 8,1% больше, чем в период с января по октябрь 2022 года», — указано в статистическом отчете Тюменьстата. По статистике, в прошлом году самую большую зарплату югорчане получили в июне: она составила почти 120 тысяч рублей. Наименьшая средняя оплата труда зафиксирована в январе прошлого года — 91 тысяча рублей. Ранее URA.RU писало, что средняя зарплата в крупных компаниях ХМАО превысила 100 тысяч рублей. За год она выросла на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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