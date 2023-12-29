Средняя зарплата в компаниях ХМАО превысила 100 тысяч рублей

29 декабря 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

За год зарплата сотрудников компаний ХМАО выросла на 14% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2022 году составила 103 863 рубля. В процентном отношении к предыдущему году — 114%», — указано в исследовании Росстата. По данным статистики, зарплата у югорчан превышает средний уровень оплаты труда по России на 42%. Размер средней зарплаты по стране — 72 885 рублей. Ранее URA.RU писало, что Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО. В среднем госслужащие округа получали от 99 до 132 тысяч рублей.

Средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2022 году составила 103 863 рубля. В процентном отношении к предыдущему году — 114%», — указано в исследовании Росстата. По данным статистики, зарплата у югорчан превышает средний уровень оплаты труда по России на 42%. Размер средней зарплаты по стране — 72 885 рублей. Ранее URA.RU писало, что Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО. В среднем госслужащие округа получали от 99 до 132 тысяч рублей.