Средняя зарплата в компаниях ХМАО превысила 100 тысяч рублей

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За год зарплата сотрудников компаний ХМАО выросла на 14% Фото:

Средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2022 году составила 103 863 рубля. В процентном отношении к предыдущему году — 114%», — указано в исследовании Росстата.

По данным статистики, зарплата у югорчан превышает средний уровень оплаты труда по России на 42%. Размер средней зарплаты по стране — 72 885 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО. В среднем госслужащие округа получали от 99 до 132 тысяч рублей.

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Средняя зарплата сотрудников средних и крупных компаний ХМАО превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, за год ее размер вырос на 14%. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2022 году составила 103 863 рубля. В процентном отношении к предыдущему году — 114%», — указано в исследовании Росстата. По данным статистики, зарплата у югорчан превышает средний уровень оплаты труда по России на 42%. Размер средней зарплаты по стране — 72 885 рублей. Ранее URA.RU писало, что Росстат раскрыл зарплаты чиновников в ХМАО. В среднем госслужащие округа получали от 99 до 132 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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