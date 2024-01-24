В Златоусте мужчина вывез и сжег на свалке за кладбищем труп чужой жены

Следователи раскрыли преступление и передали материалы следствия в прокуратуру Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) вывез с другом на свалку труп его 37-летней гражданской супруги и сжег. Как URA.RU рассказал старший следователь следственного отдела СКР по региону Евгений Головин, силовикам пришлось полгода устанавливать личность потерпевшей.

«Убийство произошло 6 мая в доме района машзавода. На следующий день гражданский супруг 1981 года рождения, работавший служащим одной из местных компаний, обратился за помощью к 40-летнему знакомому. Пригласив его к себе, показал замотанный в пододеяльник труп, перевязанный удлинителем. Озвучил просьбу содействовать в сокрытии следов преступления», — рассказал URA.RU Головин.

Труп решили вывезти за кладбище на стихийную свалку с бытовыми отходами села Куваши. Знакомый убийцы сам поджог траву и мусор. К тушению пожара пришлось привлекать специалистов. Страшную находку сделали пожарные.

Когда следователи пришли к соучастникам преступления, они уже обладали информацией о произошедшем. Убийство произошло в ходе алкогольного застолья супругов. После словесной перепалки сожитель схватил табуретку и трижды ударил гражданскую жену по голове и туловищу. Потом взял нож и воткнул его в область грудной клетки, отчего женщина скончалась.

Приятель убийцы не стал отказываться и дал признательные показания. Он помог изобличить вероятного преступника. По месту жительства охарактеризован положительно. Суда ждет под подпиской о невыезде. Материалы следствия для подготовки обвинительного заключения переданы в городскую прокуратуру. Мужчину обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, за что грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы. Зачинщик происшествия на текущей неделе готовится выслушать приговор суда.

Гражданские супруги прожили вместе более десяти лет. Имеют двух малолетних детей, которых дома в момент преступления не было. Когда предполагаемый убийца был арестован, опеку над малышами взяла сестра подсудимого.