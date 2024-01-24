ФНС банкротит фирму, которая обследовала скандальный пермский долгострой

ФНС банкротит пермский институт, который обследовал долгострой на улице КИМ

25 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Иск о банкротстве компании поступил в арбитражный суд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Институт Пермский Промстройпроект» (ООО «ИПП»). Эта организация занималась обследованием многоэтажного долгостроя на улице КИМ, 14 в Мотовилихинском районе. Иск о несостоятельности компании подала межрайонная ИФНС. «Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „Институт Пермский Промстройпроект“», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Уточняется, что иск пока что не принят к производству. Сумма исковых претензий не указана. По данным СБИС, в 2021 году ООО «Институт Пермский Промстройпроект» выиграло подряд на обследование многоэтажного жилого дома на улице КИМ, 14, который не смогли сдать в 2014 году из-за банкротства застройщика. ООО «ИПП» за 10,3 млн рублей обязалось обследовать здание и представить проект его достройки, но реализовать данный план не получилось. Дом до сих пор не сдан. В конце 2023 года жители микрорайона Рабочий Поселок пожаловались, что долгострой накренился и может рухнуть.

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом ООО «Институт Пермский Промстройпроект» (ООО «ИПП»). Эта организация занималась обследованием многоэтажного долгостроя на улице КИМ, 14 в Мотовилихинском районе. Иск о несостоятельности компании подала межрайонная ИФНС. «Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом должника ООО „Институт Пермский Промстройпроект“», — сообщается в картотеке арбитражного суда. Уточняется, что иск пока что не принят к производству. Сумма исковых претензий не указана. По данным СБИС, в 2021 году ООО «Институт Пермский Промстройпроект» выиграло подряд на обследование многоэтажного жилого дома на улице КИМ, 14, который не смогли сдать в 2014 году из-за банкротства застройщика. ООО «ИПП» за 10,3 млн рублей обязалось обследовать здание и представить проект его достройки, но реализовать данный план не получилось. Дом до сих пор не сдан. В конце 2023 года жители микрорайона Рабочий Поселок пожаловались, что долгострой накренился и может рухнуть.