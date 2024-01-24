Сборная Беларуси по биатлону выступит на Спартакиаде в Златоусте

25 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Соревнования по биатлону пройдут в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде, которая пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Об этом сообщают спортивные информагентства. «Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (пять мужчин и пять женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами (специалисты по смазке лыж — прим. URA.RU) в полном составе, сообщает издание Sports со ссылкой на главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса. Белорусская сборная вылетит в Златоуст 30 января для проведения учебно-тренировочного сбора. Первая гонка с участием белорусских биатлонистов состоится 10 февраля. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля.

Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде, которая пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Об этом сообщают спортивные информагентства. «Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (пять мужчин и пять женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами (специалисты по смазке лыж — прим. URA.RU) в полном составе, сообщает издание Sports со ссылкой на главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса. Белорусская сборная вылетит в Златоуст 30 января для проведения учебно-тренировочного сбора. Первая гонка с участием белорусских биатлонистов состоится 10 февраля. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля.