24 января 2024

Сборная Беларуси по биатлону выступит на Спартакиаде в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, биатлон, мишень, биатлонный центр имени ишмуратовой
Соревнования по биатлону пройдут в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой Фото:

Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде, которая пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Об этом сообщают спортивные информагентства.

«Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (пять мужчин и пять женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами (специалисты по смазке лыж — прим. URA.RU) в полном составе, сообщает издание Sports со ссылкой на главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса.

Белорусская сборная вылетит в Златоуст 30 января для проведения учебно-тренировочного сбора. Первая гонка с участием белорусских биатлонистов состоится 10 февраля. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля.

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Сборная Беларуси по биатлону выступит на зимней Спартакиаде, которая пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Об этом сообщают спортивные информагентства. «Принято решение, что белорусская команда в составе десяти человек (пять мужчин и пять женщин) поедет на Спартакиаду. У региональных российских команд такая же квота. Плюс тренеры поедут с сервисменами (специалисты по смазке лыж — прим. URA.RU) в полном составе, сообщает издание Sports со ссылкой на главного тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса. Белорусская сборная вылетит в Златоуст 30 января для проведения учебно-тренировочного сбора. Первая гонка с участием белорусских биатлонистов состоится 10 февраля. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут с 10 по 18 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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