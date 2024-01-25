Кремль обвинил Киев в крушении самолета Ил-76 с пленными

25 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал крушение Ил-76 чудовищным актом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В крушении военного самолета Ил-76 виновата Украина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Он назвал произошедшее чудовищным актом.

В крушении военного самолета Ил-76 виновата Украина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Он назвал произошедшее чудовищным актом.