Кремль обвинил Киев в крушении самолета Ил-76 с пленными

Дмитрий Песков назвал крушение Ил-76 чудовищным актом
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
В крушении военного самолета Ил-76 виновата Украина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Он назвал произошедшее чудовищным актом.
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