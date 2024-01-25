Кремль обвинил Киев в крушении самолета Ил-76 с пленными

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал крушение Ил-76 чудовищным актом Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

В крушении военного самолета Ил-76 виновата Украина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Он назвал произошедшее чудовищным актом.

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В крушении военного самолета Ил-76 виновата Украина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости. Он назвал произошедшее чудовищным актом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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